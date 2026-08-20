20 de agosto de 2026
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JARDIM LUIZA l

Homem é esfaqueado durante discussão em casa em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vítima sendo socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca
Vítima sendo socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca

Um homem de 34 anos, identificado como Jhony Elivelton, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira, 20, na rua Ivete Vargas, no Jardim Luiza I, na região Norte de Franca. Segundo testemunhas, ele estava com uma mulher dentro de uma casa quando o ex-companheiro dela teria chegado ao imóvel, pulado o muro e iniciado uma discussão.

Durante a confusão, o suspeito teria atingido Jhony com uma faca na região das costelas. Após o ataque, ele fugiu do local.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Jhony foi encaminhado à Santa Casa de Franca.

Polícia acompanha ocorrência

A Polícia Militar acompanha a ocorrência e aguarda a realização da perícia.

Até o fechamento deste texto, o suspeito não havia sido localizado.

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