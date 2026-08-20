Após meses de espera, a rodovia MG-444 começou a receber nova sinalização horizontal no trecho entre Cássia (MG) e as proximidades de Capetinga (MG). A pintura das faixas foi iniciada após a conclusão da aplicação da segunda camada de asfalto em parte da estrada, que passa por obras de recuperação desde o ano passado.
A nova sinalização representa mais uma etapa da revitalização da rodovia e busca aumentar a segurança dos motoristas que utilizam diariamente a ligação entre Minas Gerais e a região de Franca.
A melhoria ocorre em um momento em que a MG-444 volta a chamar atenção pelo histórico recente de acidentes graves. Em janeiro deste ano, uma colisão frontal no km 22, em Capetinga, provocou a morte de duas pessoas e deixou outras vítimas feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu após um veículo perder o controle em pista molhada e invadir a contramão.
Já em julho, uma médica de 31 anos morreu após uma colisão na altura do km 15 da rodovia. O acidente envolveu uma Fiat Strada e uma Mitsubishi Pajero e também deixou cinco pessoas feridas. A vítima morreu no local.
Além dos acidentes de trânsito, a MG-444 também registrou outra tragédia neste ano. Em fevereiro, uma bebê de um ano morreu após um eucalipto cair sobre o veículo em que ela estava na altura do km 19, em Capetinga. O caso gerou questionamentos sobre a segurança às margens da rodovia.
Obras seguem em andamento
Apesar do avanço na sinalização, os trabalhos na MG-444 ainda não foram concluídos. As obras abrangem o trecho entre o trevo de Cássia e a divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo, incluindo recuperação do pavimento e melhorias na infraestrutura viária.
Outra medida adotada recentemente foi a instalação de dois radares de velocidade. Um dos equipamentos foi implantado no km 1, próximo ao trevo de Cássia, e outro no trecho da Serra de Capetinga. Segundo o DER-MG, a escolha dos pontos levou em consideração os registros de sinistros e as condições de segurança viária da rodovia.
A expectativa é que a combinação entre pavimento renovado, nova sinalização e fiscalização eletrônica contribua para reduzir o número de acidentes e ofereça mais segurança aos usuários da MG-444.
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