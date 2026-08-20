Após meses de espera, a rodovia MG-444 começou a receber nova sinalização horizontal no trecho entre Cássia (MG) e as proximidades de Capetinga (MG). A pintura das faixas foi iniciada após a conclusão da aplicação da segunda camada de asfalto em parte da estrada, que passa por obras de recuperação desde o ano passado.

A nova sinalização representa mais uma etapa da revitalização da rodovia e busca aumentar a segurança dos motoristas que utilizam diariamente a ligação entre Minas Gerais e a região de Franca.

A melhoria ocorre em um momento em que a MG-444 volta a chamar atenção pelo histórico recente de acidentes graves. Em janeiro deste ano, uma colisão frontal no km 22, em Capetinga, provocou a morte de duas pessoas e deixou outras vítimas feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu após um veículo perder o controle em pista molhada e invadir a contramão.