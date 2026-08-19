Equipes da Série A do Campeonato Varzeano e torcedores realizaram um protesto na noite desta quarta-feira, 19, em frente ao estádio “Lanchão”, antes da final da Série C entre Família Predinhos e Manifesto F.C., ambas da Zona Norte de Franca. A manifestação ocorreu após os clubes da divisão principal decidirem não disputar a competição neste ano.

O protesto aconteceu de forma pacífica, com o grupo concentrado principalmente em frente à loja da Francana, com bateria e gritos pedindo respeito. Depois, durante a partida, faixas cobrando o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, foram entendidas no alambrado.

“Os clubes merecem respeito”

Durante o protesto, o diretor de futebol do Ratata-tá, Weslynho, falou em nome dos clubes. Segundo ele, a Secretaria de Esportes se reuniu com as equipes diversas vezes e prometeu melhorias, além de confirmar o início do campeonato para 15 de agosto.