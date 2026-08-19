Equipes da Série A do Campeonato Varzeano e torcedores realizaram um protesto na noite desta quarta-feira, 19, em frente ao estádio “Lanchão”, antes da final da Série C entre Família Predinhos e Manifesto F.C., ambas da Zona Norte de Franca. A manifestação ocorreu após os clubes da divisão principal decidirem não disputar a competição neste ano.
O protesto aconteceu de forma pacífica, com o grupo concentrado principalmente em frente à loja da Francana, com bateria e gritos pedindo respeito. Depois, durante a partida, faixas cobrando o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, foram entendidas no alambrado.
“Os clubes merecem respeito”
Durante o protesto, o diretor de futebol do Ratata-tá, Weslynho, falou em nome dos clubes. Segundo ele, a Secretaria de Esportes se reuniu com as equipes diversas vezes e prometeu melhorias, além de confirmar o início do campeonato para 15 de agosto.
“Os clubes varzeanos da cidade merecem respeito, precisam ter um pouco mais de consideração. Realizamos um trabalho o ano inteiro para a competição. Tem muitas pessoas e famílias envolvidas no campeonato”, afirmou.
Durante o protesto, a bateria tocava enquanto o público gritava “vergonha, vergonha”. Integrantes e torcedores dos clubes também pediam “respeito à várzea”.
Campeonato não começou
A competição estava prevista para começar no último sábado, 15, mas os clubes ainda não receberam os uniformes nem a tabela dos jogos. A decisão de não entrar em campo foi tomada após uma reunião com a Secretaria de Esportes nessa terça-feira, 18.
O impasse afeta diretamente 32 equipes, sendo 16 da categoria principal e outras 16 do sub-20. Ao todo, cerca de 900 jogadores, além de integrantes das comissões técnicas, equipes de arbitragem, colaboradores e prestadores de serviço, estão sem atuar.
Apesar da decisão dos clubes, a Prefeitura informou que o campeonato deste ano ainda poderá ser realizado após a conclusão da nova licitação para a compra dos uniformes.
Final da Série C
Já na partida, a Família Predinhos se sagrou campeã do Varzeano Série C em 2026.
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