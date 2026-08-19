“Meu sonho hoje é poder abrir os bastidores.” Foi com essa proposta que o empresário Claudinei de Sousa, fundador da rede Big Compra, conduziu o workshop “Varejo sem Segredos”, realizado na noite desta quarta-feira, 19, no Comfort Hotel, na região Sul de Franca. O encontro reuniu aproximadamente 70 pessoas e transformou experiências acumuladas ao longo de sua trajetória no varejo em discussões sobre gestão, desafios empresariais e estratégias que podem ser aplicadas em diferentes segmentos do comércio.
A programação começou às 19h30 e teve abertura do jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN/Sampi. Durante o encontro, Claudinei compartilhou experiências acumuladas ao longo de sua trajetória empresarial e falou sobre desafios enfrentados por empresários no dia a dia.
Em entrevista ao GCN, Claudinei afirmou que o workshop nasceu do desejo de compartilhar conhecimentos e experiências acumulados ao longo da vida empresarial.
“Eu já tinha um sonho, que era levar um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória, dos momentos em que eu vivi”, afirmou.
O empresário disse que pretende mostrar também as dificuldades enfrentadas por quem administra uma empresa e as formas de lidar com esses desafios.
“Meu sonho hoje é poder abrir os bastidores, o varejo sem segredo. É abrir para dentro das camadas de como é, as dificuldades que todo empresário tem, médio empresário tem, e como passar por elas”, disse.
Claudinei também destacou a participação de Corrêa Neves na realização do projeto. Segundo ele, o jornalista acreditou na proposta e ajudou a transformar a ideia em realidade. “Ele viu esse meu sonho e falou: não, nós vamos realizar”, afirmou.
Da cobertura ao workshop
Na abertura, Corrêa Neves Jr. relembrou a cobertura realizada pelo GCN, em fevereiro deste ano, sobre uma unidade do Big Compra localizada na avenida Brasil, em Franca.
A reportagem foi publicada após denúncias sobre as condições do estabelecimento e uma fiscalização da Vigilância Sanitária, que constatou irregularidades e determinou o descarte de 92 quilos de carne.
Segundo Claudinei, foi a partir desse episódio e das conversas que começou a aproximação com o GCN, que posteriormente resultou nos episódios do Arena GCN e, agora, no workshop “Varejo sem Segredos”.
Experiências para diferentes negócios
Apesar de ter o varejo supermercadista como principal referência, Claudinei afirmou que os conceitos apresentados podem ser aplicados em empresas de diferentes segmentos. “Varejo é isso, varejo é poder levar o que você tem, o que você produz, pro consumidor final”, explicou.
Segundo o empresário, experiências desenvolvidas no setor de supermercados também podem contribuir para negócios como padarias, farmácias, pet shops e escritórios de contabilidade.
A proposta do encontro foi compartilhar experiências práticas de gestão e abordar situações presentes na rotina de empresários.
Dicas para empresários
Durante o workshop, Claudinei também apresentou orientações práticas para a gestão de um negócio. Entre elas, destacou a importância de o proprietário estar presente na rotina da empresa, acompanhando de perto as ações e mantendo contato direto com os funcionários.
Para o empresário, colocar “a cara do dono” no negócio faz diferença tanto na relação com os clientes quanto com os colaboradores.
Claudinei também ressaltou que o gestor precisa conhecer todos os setores da empresa, como comercial, financeiro, compras e vendas, sem simplesmente delegar as funções e se afastar das operações.
Outro ponto destacado foi a necessidade de formar uma equipe competente. Segundo ele, ter pessoas preparadas ao lado é fundamental para que o empresário consiga avançar e alcançar novas posições.
Coragem, preparação e família
Ao falar sobre os ensinamentos que gostaria de ter recebido no início da carreira, Claudinei destacou a influência da mãe, que, segundo ele, transmitiu valores como coragem, segurança e humildade.
O empresário contou que perdeu o pai aos sete anos e que a mãe, aos 28 anos, precisou criar quatro filhos. “Minha mãe nunca desistiu. Minha mãe encarava tudo. Minha mãe passou pra mim segurança, minha mãe passou pra mim coragem, minha mãe passou pra mim humildade”, afirmou.
A partir dessa experiência, Claudinei resumiu parte da mensagem que pretendia transmitir aos participantes: respeitar a família, ter coragem, buscar preparação e continuar se desenvolvendo. “Busque se preparar, busque se desenvolver, e vá pra frente. Não fica aí reclamando da vida”, disse.
Uma ideia para colocar em prática
Claudinei afirmou que espera que cada participante consiga sair do workshop com pelo menos um aprendizado que possa ser aplicado imediatamente no próprio negócio.
“Eu gostaria que ele saísse com pelo menos uma coisa que ele pudesse aplicar na empresa dele amanhã”, afirmou.
A aplicação, segundo ele, pode ocorrer em diferentes áreas da empresa, como vendas, compras, operação e relacionamento com colaboradores.
“Seja ela em venda, seja ela em compra, seja ela na operação, seja ela voltada pros colaboradores, que são a essência do negócio”, destacou.
Aprendizado além do varejo
A proposta também atraiu profissionais de outros segmentos. Entre os participantes estava Juliana Pereira Cordeiro, proprietária de um estúdio de beleza em Franca há 21 anos.
Ela contou que conheceu o evento pelo GCN e decidiu participar mesmo atuando em uma área diferente do varejo supermercadista.
“Eu acho que a gente tem que estar aberta a aprendizados. Aprendizados sempre. Tudo que vem acrescenta”, afirmou.
Para Juliana, a experiência acumulada ao longo de duas décadas não elimina a necessidade de continuar aprendendo.
“A gente nunca pode achar que sabe tudo. A gente tem que estar sempre aberto a aprendizado”, finalizou.
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