“Meu sonho hoje é poder abrir os bastidores.” Foi com essa proposta que o empresário Claudinei de Sousa, fundador da rede Big Compra, conduziu o workshop “Varejo sem Segredos”, realizado na noite desta quarta-feira, 19, no Comfort Hotel, na região Sul de Franca. O encontro reuniu aproximadamente 70 pessoas e transformou experiências acumuladas ao longo de sua trajetória no varejo em discussões sobre gestão, desafios empresariais e estratégias que podem ser aplicadas em diferentes segmentos do comércio.

A programação começou às 19h30 e teve abertura do jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN/Sampi. Durante o encontro, Claudinei compartilhou experiências acumuladas ao longo de sua trajetória empresarial e falou sobre desafios enfrentados por empresários no dia a dia.