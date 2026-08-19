19 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Vigia é preso com drogas em posto desativado na avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Porções de drogas e demais itens apreendidos pela Dise no posto desativado
Porções de drogas e demais itens apreendidos pela Dise no posto desativado

Um vigia noturno de um posto de combustíveis desativado na avenida Brasil, na rotatória da caixa d'água, em Franca, foi preso em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), nesta quarta-feira, 19, suspeito de utilizar o local para armazenar e vender drogas. A prisão ocorreu após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia sobre possível venda de entorpecentes no endereço.

Segundo a Dise, a investigação durou cerca de uma semana. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que o vigia estaria comercializando drogas no posto desativado.

Na ação, foram apreendidas porções de maconha, dois tijolos da mesma droga e porções de crack. Os policiais também encontraram porções de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Investigação

Conforme o registro policial, a quantidade e a variedade das drogas encontradas, além dos materiais apreendidos, indicam a possível prática de tráfico de drogas no local.

De acordo com a Dise, o espaço onde o suspeito trabalhava como vigia era utilizado para a guarda e a venda dos entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto e porte de arma. Ele já teria permanecido por mais de dez anos preso no sistema penitenciário.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.

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