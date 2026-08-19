Um vigia noturno de um posto de combustíveis desativado na avenida Brasil, na rotatória da caixa d'água, em Franca, foi preso em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), nesta quarta-feira, 19, suspeito de utilizar o local para armazenar e vender drogas. A prisão ocorreu após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia sobre possível venda de entorpecentes no endereço.

Segundo a Dise, a investigação durou cerca de uma semana. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que o vigia estaria comercializando drogas no posto desativado.

Na ação, foram apreendidas porções de maconha, dois tijolos da mesma droga e porções de crack. Os policiais também encontraram porções de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

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