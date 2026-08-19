Franca recebe nesta quinta-feira, 20, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração e a saída serão realizadas a partir das 19h15, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, com destino a Restinga e percurso de aproximadamente 25 quilômetros, considerando ida e volta.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta comparecer ao local com uma bicicleta e os equipamentos obrigatórios de segurança, como capacete, luz e lanterna traseira.

A organização também recomenda que os participantes levem uma garrafinha de água para manter a hidratação durante o percurso.

Percurso passa por cinco avenidas