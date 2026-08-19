Franca recebe nesta quinta-feira, 20, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração e a saída serão realizadas a partir das 19h15, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, com destino a Restinga e percurso de aproximadamente 25 quilômetros, considerando ida e volta.
O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta comparecer ao local com uma bicicleta e os equipamentos obrigatórios de segurança, como capacete, luz e lanterna traseira.
A organização também recomenda que os participantes levem uma garrafinha de água para manter a hidratação durante o percurso.
Percurso passa por cinco avenidas
O trajeto terá início no Parque de Exposições e seguirá pelas avenidas José da Silva, Integração, Santos Dumont e Severino Tostes Meireles, até o acesso à rodovia Nestor Ferreira, que liga Franca a Restinga.
Os ciclistas seguirão pela rodovia até a entrada do município vizinho. Na rotatória, será feito o retorno para Franca, com o grupo seguindo novamente até o ponto de partida.
Durante o percurso, os participantes deverão circular sempre pela margem direita da rodovia.
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