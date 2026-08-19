19 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AÇÃO É SÁBADO

Vendas antecipadas do McDia Feliz terminam nesta quarta-feira

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Redação
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Vice-presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Tony Graciano, e a responsável pelos eventos do grupo, Clésia Cintra, no lançamento da campanha McDia Feliz, em Franca.
Vice-presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Tony Graciano, e a responsável pelos eventos do grupo, Clésia Cintra, no lançamento da campanha McDia Feliz, em Franca.

O McDia Feliz 2026 será realizado neste sábado, 22, em Franca e em todo o Brasil. A campanha permite que a compra de um Big Mac contribua com projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. As vendas antecipadas por sites e aplicativos terminam nesta quarta-feira, 19, mas os itens também poderão ser adquiridos nos balcões das lojas até o dia da ação.

Em Franca, a campanha é realizada em parceria com o Grupo Santa Casa. Toda a verba arrecadada será destinada à adequação e humanização da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Infantil Oncopediátrica e ao projeto “Diagnosticar Precocemente é Possível”.

A proposta é melhorar o ambiente da unidade, tornando-o mais acolhedor e seguro para crianças, adolescentes e familiares. Já o projeto busca ampliar a detecção precoce do câncer infantojuvenil e reduzir o intervalo entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico.

“Trabalhamos para que o Hospital do Câncer de Franca continue oferecendo atendimento de qualidade, acolhimento e esperança a milhares de pacientes. Mas essa missão não é construída apenas dentro do hospital, ela também depende da solidariedade de nossa comunidade. Adquira seu ticket do Big Mac e também os produtos promocionais da campanha. Cada gesto de solidariedade fortalece essa missão e ajuda a transformar vidas”, disse o presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira.

Além do Big Mac, vendido a R$ 21, a campanha conta com produtos promocionais. Os valores são:

  • Camiseta: R$ 36;
  • Ecobag: R$ 26;
  • Marmita: R$ 29;
  • Kit de marca-texto: R$ 17;
  • Copo: R$ 19;
  • Garrafa: R$ 30.

Até o fim desta quarta-feira, 19, os itens podem ser adquiridos pelos seguintes contatos:

Coração Solidário

  • Márcia: (16) 99256-3255
  • Flávia: (35) 99945-0257

McCorações

  • Carlos: (16) 99232-2962
  • Jonata: (16) 99132-8821

A partir desta quinta-feira, 20, os produtos seguem sendo vendidos nos balcões de todas as unidades do McDonald’s.

Para retirar o Big Mac no sábado, basta apresentar o tíquete, impresso ou na tela do celular, em qualquer restaurante participante da campanha. A retirada poderá ser feita pelo balcão, Drive-Thru ou totem de autoatendimento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários