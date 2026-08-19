O McDia Feliz 2026 será realizado neste sábado, 22, em Franca e em todo o Brasil. A campanha permite que a compra de um Big Mac contribua com projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. As vendas antecipadas por sites e aplicativos terminam nesta quarta-feira, 19, mas os itens também poderão ser adquiridos nos balcões das lojas até o dia da ação.

Em Franca, a campanha é realizada em parceria com o Grupo Santa Casa. Toda a verba arrecadada será destinada à adequação e humanização da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Infantil Oncopediátrica e ao projeto “Diagnosticar Precocemente é Possível”.

A proposta é melhorar o ambiente da unidade, tornando-o mais acolhedor e seguro para crianças, adolescentes e familiares. Já o projeto busca ampliar a detecção precoce do câncer infantojuvenil e reduzir o intervalo entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico.