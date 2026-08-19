19 de agosto de 2026
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INUSITADO

Homem pede ajuda à GCM e acaba preso por pensão no PS em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Pronto-socorro Municipal
Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", onde o homem procurou a GCM e acabou preso

Um homem de 33 anos procurou a GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada desta quarta-feira, 19, no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, para pedir que os agentes verificassem sua situação. Durante a consulta aos sistemas, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a GCM, o caso aconteceu por volta das 5h. Durante patrulhamento, o homem se aproximou dos agentes e pediu ajuda.

Em conversa com a equipe, ele relatou que não estava realizando o pagamento da pensão alimentícia e solicitou que sua situação fosse consultada.

Mandado de prisão

Durante a verificação nos sistemas, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão expedido em 9 de fevereiro de 2026, justamente em razão do não pagamento da pensão.

A dívida acumulada, segundo a GCM, era de R$ 15.286,47.

Diante do mandado em aberto, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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