Um homem de 33 anos procurou a GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada desta quarta-feira, 19, no Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, para pedir que os agentes verificassem sua situação. Durante a consulta aos sistemas, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a GCM, o caso aconteceu por volta das 5h. Durante patrulhamento, o homem se aproximou dos agentes e pediu ajuda.

Em conversa com a equipe, ele relatou que não estava realizando o pagamento da pensão alimentícia e solicitou que sua situação fosse consultada.

Mandado de prisão