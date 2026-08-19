O domador Airton Rosa de Andrade prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira, 19, em Franca, durante a investigação sobre um suposto caso de maus-tratos contra um boi registrado durante uma cavalgada em Rifaina, no dia 28 de julho. Imagens do episódio circularam nas redes sociais e provocaram repercussão entre moradores da região.

Airton é o homem que aparece nas imagens ao lado do animal. No vídeo, o boi está deitado no asfalto e aparenta ter dificuldade para se levantar. Em determinado momento, ele é puxado e recebe um contato com o pé enquanto permanece no chão. Outras pessoas também tentam fazê-lo seguir o percurso.

Em depoimento, o domador afirmou que os movimentos registrados nas imagens fazem parte do procedimento utilizado para conduzir e ensinar o animal. “É o procedimento normal de um animal. Porque o boi é manso daquele jeito mesmo. É no toque, não é no chute. É toque, é doma da amizade”, afirmou.