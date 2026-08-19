A Polícia Civil de Franca ouviu na terça-feira, 18, Cláudio do Prado, tio de Maria Isabel do Prado, investigado por ocultação de cadáver no caso envolvendo as mortes de Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos.

Os dois teriam matado o pai de Maria Isabel, a mando da própria filha.

Preso na Penitenciária de Sacramento (MG), Cláudio foi trazido a Franca para prestar depoimento em dois inquéritos conduzidos pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais): um que apura as mortes dos dois jovens e outro relacionado ao desaparecimento de Maria Isabel.