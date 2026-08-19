19 de agosto de 2026
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CAPTURADO

Condenado por sequestro em 'tribunal do crime' é preso em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fernando César Alves Machado, sendo conduzido para a sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, após a prisão
Fernando César Alves Machado, sendo conduzido para a sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, após a prisão

Fernando César Alves Machado, de 37 anos, conhecido como “Ralf” ou “Gordão”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, durante o cumprimento de um mandado judicial no Jardim Adelinha, na zona oeste de Franca.

A prisão ocorreu em um imóvel onde mora a namorada do condenado. Segundo a polícia, ele era procurado para cumprimento de pena por envolvimento em um caso de sequestro relacionado a um chamado “tribunal do crime”, ocorrido em janeiro de 2025.

Caso envolveu 'tribunal do crime'

De acordo com as investigações, um homem suspeito de abuso sexual foi levado até uma residência e submetido a um julgamento promovido por integrantes de uma organização criminosa.

Após a ação, a vítima teria sido liberada.

Na época da operação policial, uma mulher e quatro homens foram presos por participação no caso. Entre os investigados, estavam dois irmãos apontados como responsáveis por ceder o imóvel utilizado para a realização do chamado “tribunal do crime”.

Último foragido do grupo

Conforme a investigação, Fernando César Alves Machado possuía ligação com uma facção criminosa e era o único integrante do grupo que ainda permanecia foragido.

Após os procedimentos de praxe, Machado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

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