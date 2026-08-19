Fernando César Alves Machado, de 37 anos, conhecido como “Ralf” ou “Gordão”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, durante o cumprimento de um mandado judicial no Jardim Adelinha, na zona oeste de Franca.

A prisão ocorreu em um imóvel onde mora a namorada do condenado. Segundo a polícia, ele era procurado para cumprimento de pena por envolvimento em um caso de sequestro relacionado a um chamado “tribunal do crime”, ocorrido em janeiro de 2025.

Caso envolveu 'tribunal do crime'

De acordo com as investigações, um homem suspeito de abuso sexual foi levado até uma residência e submetido a um julgamento promovido por integrantes de uma organização criminosa.