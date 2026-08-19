Fernando César Alves Machado, de 37 anos, conhecido como “Ralf” ou “Gordão”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, durante o cumprimento de um mandado judicial no Jardim Adelinha, na zona oeste de Franca.
A prisão ocorreu em um imóvel onde mora a namorada do condenado. Segundo a polícia, ele era procurado para cumprimento de pena por envolvimento em um caso de sequestro relacionado a um chamado “tribunal do crime”, ocorrido em janeiro de 2025.
Caso envolveu 'tribunal do crime'
De acordo com as investigações, um homem suspeito de abuso sexual foi levado até uma residência e submetido a um julgamento promovido por integrantes de uma organização criminosa.
Após a ação, a vítima teria sido liberada.
Na época da operação policial, uma mulher e quatro homens foram presos por participação no caso. Entre os investigados, estavam dois irmãos apontados como responsáveis por ceder o imóvel utilizado para a realização do chamado “tribunal do crime”.
Último foragido do grupo
Conforme a investigação, Fernando César Alves Machado possuía ligação com uma facção criminosa e era o único integrante do grupo que ainda permanecia foragido.
Após os procedimentos de praxe, Machado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.
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