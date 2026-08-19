O workshop “Varejo sem Segredos”, comandado pelo empresário Claudinei de Sousa, fundador da rede Big Compra, acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, no Comfort Hotel, em Franca. A participação é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser feitas neste link.

A iniciativa nasceu após a repercussão dos episódios do podcast Arena GCN, conduzido pelo jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN, que abordaram temas ligados à gestão do varejo alimentar, formação de preços, controle de perdas, negociação com fornecedores e aumento da rentabilidade.

Números reais e experiências práticas

A proposta do encontro é apresentar situações reais vividas pelo Big Compra e mostrar, na prática, como decisões de gestão podem impactar diretamente os resultados de uma empresa.