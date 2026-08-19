O workshop “Varejo sem Segredos”, comandado pelo empresário Claudinei de Sousa, fundador da rede Big Compra, acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, no Comfort Hotel, em Franca. A participação é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser feitas neste link.
A iniciativa nasceu após a repercussão dos episódios do podcast Arena GCN, conduzido pelo jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN, que abordaram temas ligados à gestão do varejo alimentar, formação de preços, controle de perdas, negociação com fornecedores e aumento da rentabilidade.
Números reais e experiências práticas
A proposta do encontro é apresentar situações reais vividas pelo Big Compra e mostrar, na prática, como decisões de gestão podem impactar diretamente os resultados de uma empresa.
Durante o workshop, Claudinei compartilhará experiências acumuladas ao longo de sua trajetória no varejo e explicará estratégias utilizadas para ampliar margens de lucro, reduzir desperdícios e melhorar o desempenho operacional.
O conteúdo é direcionado principalmente a proprietários de supermercados, mercados de bairro, minimercados, hortifrútis, mercearias e lojas de conveniência, além de gerentes, compradores e profissionais ligados ao setor.
Evento surgiu após sucesso do Arena GCN
Os episódios do Arena GCN com Claudinei de Sousa alcançaram grande repercussão entre empresários da região ao tratar de temas considerados essenciais para quem atua no comércio.
Entre os assuntos debatidos estão indicadores de desempenho, precificação, negociação com a indústria, gestão de estoque e planejamento financeiro.
A expectativa é reunir empreendedores interessados em transformar conhecimento em resultados e ampliar a competitividade de seus negócios.
Serviço
Workshop 'Varejo sem Segredos' – Claudinei de Sousa
Data: 19 de agosto de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Comfort Hotel – Franca
Inscrições: gratuitas, pelo formulário online ou pelo telefone (16) 3713-8999
Realização: Big Compra, Portal GCN e Rádio Difusora.
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