Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado por câmeras de segurança e chamou a atenção em Morro Agudo, a 85 km de Franca. A batida aconteceu na rua Tiradentes e, apesar da força do impacto, o motociclista não ficou ferido.

As imagens mostram o motociclista entrando na rua e fazendo a curva de forma aberta. Na sequência, ele invade a trajetória do carro, que seguia no sentido contrário, e bate de frente contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista é lançado para o alto, gira no ar e cai sobre o capô do carro. Em seguida, ele se desloca em direção ao motorista.