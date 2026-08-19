19 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Motociclista bate de frente com carro após curva aberta; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista bateu de frente com carro na rua Tiradentes
Motociclista bateu de frente com carro na rua Tiradentes

Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado por câmeras de segurança e chamou a atenção em Morro Agudo, a 85 km de Franca. A batida aconteceu na rua Tiradentes e, apesar da força do impacto, o motociclista não ficou ferido.

As imagens mostram o motociclista entrando na rua e fazendo a curva de forma aberta. Na sequência, ele invade a trajetória do carro, que seguia no sentido contrário, e bate de frente contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista é lançado para o alto, gira no ar e cai sobre o capô do carro. Em seguida, ele se desloca em direção ao motorista.

Após a batida, o motociclista retira o capacete. O motorista também desce do veículo e os dois conversam sobre o acidente.

Apesar da violência da colisão e do susto, o motociclista não sofreu ferimentos.

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