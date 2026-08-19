Um trabalhador de 63 anos ficou ferido após cair de um andaime de aproximadamente três metros de altura na manhã desta quarta-feira, 19, em Franca.
O acidente de trabalho ocorreu na rua Celina Alzira de Oliveira Simões, nos fundos do Distrito Industrial.
Segundo as primeiras informações, durante a queda, o homem bateu a cabeça contra uma parede, o que mobilizou equipes de resgate.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.
O estado de saúde do trabalhador não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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