Um trabalhador de 63 anos ficou ferido após cair de um andaime de aproximadamente três metros de altura na manhã desta quarta-feira, 19, em Franca.

O acidente de trabalho ocorreu na rua Celina Alzira de Oliveira Simões, nos fundos do Distrito Industrial.

Segundo as primeiras informações, durante a queda, o homem bateu a cabeça contra uma parede, o que mobilizou equipes de resgate.