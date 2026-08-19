19 de agosto de 2026
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ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador de 63 anos cai de andaime e é socorrido em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca
Vítima foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca

Um trabalhador de 63 anos ficou ferido após cair de um andaime de aproximadamente três metros de altura na manhã desta quarta-feira, 19, em Franca.

O acidente de trabalho ocorreu na rua Celina Alzira de Oliveira Simões, nos fundos do Distrito Industrial.

Segundo as primeiras informações, durante a queda, o homem bateu a cabeça contra uma parede, o que mobilizou equipes de resgate.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde do trabalhador não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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