19 de agosto de 2026
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PROVÃO PAULISTA

Inscrições para prova que leva à USP e à Unesp terminam nesta 4ª

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
Estudantes durante a realização de prova; as oportunidades estão distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs
Estudantes durante a realização de prova; as oportunidades estão distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs

Os estudantes que ainda não se inscreveram no Provão Paulista Seriado 2026 têm até as 23h59 desta quarta-feira, 19, para realizar o cadastro. O prazo é destinado a alunos de institutos federais, das redes municipais e estaduais de outros estados e estudantes que concluem a EJA (Educação de Jovens e Adultos) neste ano.

Os alunos da rede estadual paulista, das escolas administradas pelas universidades estaduais paulistas e das Etecs participantes já foram inscritos automaticamente e não precisam realizar o procedimento.

Nesta edição, o Provão Paulista oferece 15.819 vagas para ingresso no ensino superior público em 2027. As oportunidades estão distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs.

As inscrições individuais devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp. O candidato precisa preencher a ficha online e enviar documento de identidade com foto, CPF, e-mail válido e comprovante de vínculo escolar ou de conclusão da EJA, conforme previsto no edital.

No momento do cadastro, os candidatos também devem escolher a cidade onde farão a prova. Os polos disponíveis são São Paulo, Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Provas em novembro

As provas para estudantes concluintes do Ensino Médio e da EJA serão aplicadas nos dias 4 e 5 de novembro. Os alunos da 2ª série farão os exames em 10 e 11 de novembro, enquanto os estudantes da 1ª série realizarão as provas nos dias 12 e 13 de novembro.

Além da realização do exame, os candidatos da 3ª série do Ensino Médio e os concluintes da EJA deverão acessar o Portal de Escolhas entre 5 de outubro e 27 de novembro para indicar até quatro opções de cursos.

Vagas

As 15.819 vagas oferecidas pelo Provão Paulista estão distribuídas da seguinte forma:

  • USP: 1.500 vagas;
  • Unesp: 929 vagas;
  • Unicamp: 326 vagas;
  • Univesp: 3.064 vagas;
  • Fatecs: 10 mil vagas.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), conforme as políticas adotadas por cada instituição de ensino.

Desde sua criação, o Provão Paulista já abriu mais de 60 mil vagas diretas em instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo.

Principais datas

  • 19 de agosto: encerramento das inscrições;
  • A partir de 19 de outubro: divulgação dos locais de prova;
  • 5 de outubro a 27 de novembro: escolha dos cursos no Portal de Escolhas;
  • 4 e 5 de novembro: provas para alunos da 3ª série do Ensino Médio e da EJA;
  • 18 de janeiro de 2027: divulgação da primeira chamada unificada.

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