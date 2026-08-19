Os estudantes que ainda não se inscreveram no Provão Paulista Seriado 2026 têm até as 23h59 desta quarta-feira, 19, para realizar o cadastro. O prazo é destinado a alunos de institutos federais, das redes municipais e estaduais de outros estados e estudantes que concluem a EJA (Educação de Jovens e Adultos) neste ano.

Os alunos da rede estadual paulista, das escolas administradas pelas universidades estaduais paulistas e das Etecs participantes já foram inscritos automaticamente e não precisam realizar o procedimento.

Nesta edição, o Provão Paulista oferece 15.819 vagas para ingresso no ensino superior público em 2027. As oportunidades estão distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs.