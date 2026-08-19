Os estudantes que ainda não se inscreveram no Provão Paulista Seriado 2026 têm até as 23h59 desta quarta-feira, 19, para realizar o cadastro. O prazo é destinado a alunos de institutos federais, das redes municipais e estaduais de outros estados e estudantes que concluem a EJA (Educação de Jovens e Adultos) neste ano.
Os alunos da rede estadual paulista, das escolas administradas pelas universidades estaduais paulistas e das Etecs participantes já foram inscritos automaticamente e não precisam realizar o procedimento.
Nesta edição, o Provão Paulista oferece 15.819 vagas para ingresso no ensino superior público em 2027. As oportunidades estão distribuídas entre USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatecs.
As inscrições individuais devem ser realizadas pelo site da Fundação Vunesp. O candidato precisa preencher a ficha online e enviar documento de identidade com foto, CPF, e-mail válido e comprovante de vínculo escolar ou de conclusão da EJA, conforme previsto no edital.
No momento do cadastro, os candidatos também devem escolher a cidade onde farão a prova. Os polos disponíveis são São Paulo, Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.
Provas em novembro
As provas para estudantes concluintes do Ensino Médio e da EJA serão aplicadas nos dias 4 e 5 de novembro. Os alunos da 2ª série farão os exames em 10 e 11 de novembro, enquanto os estudantes da 1ª série realizarão as provas nos dias 12 e 13 de novembro.
Além da realização do exame, os candidatos da 3ª série do Ensino Médio e os concluintes da EJA deverão acessar o Portal de Escolhas entre 5 de outubro e 27 de novembro para indicar até quatro opções de cursos.
Vagas
As 15.819 vagas oferecidas pelo Provão Paulista estão distribuídas da seguinte forma:
- USP: 1.500 vagas;
- Unesp: 929 vagas;
- Unicamp: 326 vagas;
- Univesp: 3.064 vagas;
- Fatecs: 10 mil vagas.
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), conforme as políticas adotadas por cada instituição de ensino.
Desde sua criação, o Provão Paulista já abriu mais de 60 mil vagas diretas em instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo.
Principais datas
- 19 de agosto: encerramento das inscrições;
- A partir de 19 de outubro: divulgação dos locais de prova;
- 5 de outubro a 27 de novembro: escolha dos cursos no Portal de Escolhas;
- 4 e 5 de novembro: provas para alunos da 3ª série do Ensino Médio e da EJA;
- 18 de janeiro de 2027: divulgação da primeira chamada unificada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.