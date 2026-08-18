O adolescente Heitor Henrique de Lima, de 13 anos, que estava desaparecido desde a manhã do último sábado, 15, em Franca, foi localizado e voltou para casa na noite desta terça-feira, 18, após a publicação do caso.
Segundo informações da família, Heitor retornou para casa e foi recebido pelos familiares, que verificaram que ele está bem.
Jovem estava com amigos
Heitor havia saído de casa por volta das 8h30 de sábado, dizendo que iria soltar pipa em uma praça no fim do Jardim Brasilândia. Desde então, não havia dado notícias à família.
Após retornar, o adolescente relatou que estava na casa de amigos. Segundo as informações repassadas à reportagem, ele permaneceu com colegas durante o período em que ficou fora de casa, na própria região onde mora.
A família havia registrado um boletim de ocorrência nesta terça-feira e buscava informações que pudessem ajudar a localizar o adolescente.
Os familiares agradeceram à população e à divulgação do caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.