O adolescente Heitor Henrique de Lima, de 13 anos, que estava desaparecido desde a manhã do último sábado, 15, em Franca, foi localizado e voltou para casa na noite desta terça-feira, 18, após a publicação do caso.

Segundo informações da família, Heitor retornou para casa e foi recebido pelos familiares, que verificaram que ele está bem.

Jovem estava com amigos

Heitor havia saído de casa por volta das 8h30 de sábado, dizendo que iria soltar pipa em uma praça no fim do Jardim Brasilândia. Desde então, não havia dado notícias à família.