18 de agosto de 2026
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Clubes desistem do Varzeano; Prefeitura assegura realização

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Sampi/Franca
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Protesto realizado pelos clubes em frente ao prédio da Secretaria de Educação de Franca na noite desta terça-feira
Protesto realizado pelos clubes em frente ao prédio da Secretaria de Educação de Franca na noite desta terça-feira

Os clubes que disputariam a Série A do Campeonato Varzeano de Franca decidiram não participar da competição em 2026. A decisão foi comunicada pelas próprias equipes na noite desta terça-feira, 18, após uma reunião com dirigentes, representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal, em meio à falta de definição sobre calendário, campos e uniformes.

Apesar da posição dos clubes, a Prefeitura de Franca informou que o Campeonato Varzeano Série A e Sub20 terão início após a chegada dos uniformes, cuja aquisição ainda está em processo de licitação. Segundo o município, será aberto novo prazo de inscrições para a Série A após a conclusão da compra. A Prefeitura afirma que os campos estão preparados, as bolas já foram adquiridas e a arbitragem está contratada.

Clubes apontam falta de organização

O Miramontes, por meio das redes sociais, afirmou que a situação chegou a um ponto considerado de “total desrespeito” com as equipes que participariam do campeonato.

A diretoria também criticou a condução da competição pela Secretaria de Esportes de Franca e destacou a importância do futebol varzeano para a movimentação da economia da cidade.

A decisão ocorre após os clubes cobrarem uma definição sobre o campeonato, que tinha início previsto para o último sábado, 15, mas chegou à semana de estreia sem calendário e tabela de jogos divulgados.

A competição reuniria 32 equipes, sendo 16 na categoria principal e outras 16 no sub-20, com cerca de 900 jogadores.

Expectativa fica para 2027

Na nota, o Miramontes afirmou que a decisão foi considerada dolorosa pelas equipes, mas que todas decidiram aderir ao mesmo posicionamento. “Esperamos que 2027 tenhamos um campeonato mais digno e organizado pelos responsáveis”, afirmou o clube na publicação.

Além da falta de definição da tabela, dirigentes já haviam relatado dificuldades para concluir o planejamento da temporada, que envolve montagem dos elencos, busca por patrocinadores e organização da estrutura necessária para a disputa.

Até o fechamento deste texto, a Vila Tião também havia comunicado a desistência.

Uniformes também pesaram na decisão

O presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), participou da reunião e atuou como interlocutor entre os clubes e a Prefeitura. Ele confirmou a decisão das equipes de não disputar a competição neste ano.

Segundo Fransérgio, o Executivo explicou que a empresa vencedora da licitação não entregou os uniformes dos clubes no prazo e não conseguirá cumprir a entrega. Com isso, seria necessário recorrer à segunda empresa colocada no certame. “Isso, obviamente, existe um trâmite, demora alguns dias”, afirmou.

“Em razão desta demora que vai haver para a segunda empresa, os clubes optaram por não participar o campeonato”, completou.

Ainda segundo Fransérgio, foi realizada uma votação e a maioria dos clubes decidiu não disputar a competição neste ano, para iniciar o processo no começo do próximo.

Prefeitura mantém Varzeano 

A Prefeitura de Franca informou que o Campeonato Varzeano terá a final da Série C nesta quarta-feira, 19, o início dos Veteranos no domingo, 23, e a Série B confirmada para outubro, com 14 equipes inscritas. 

Já as séries A e Sub20 foram discutidas em reunião realizada nesta terça-feira, 18, com representantes dos clubes. Ficou definido que as competições terão início após a chegada dos uniformes, com participação aberta às equipes interessadas. A Prefeitura dará continuidade ao processo de licitação para a compra dos uniformes e, após a conclusão, divulgará um novo prazo de inscrição para a Série A.

Segundo o município, as demais medidas necessárias para a realização dos campeonatos já foram adotadas. As bolas foram adquiridas, os campos estão preparados e a arbitragem foi contratada. A Prefeitura destacou ainda a importância do Varzeano para o esporte municipal e afirmou que manterá o compromisso com a realização da competição e com a transparência no processo de aquisição dos uniformes.

Confira a nota na íntegra

A Prefeitura de Franca informa que o Campeonato Municipal de Futebol Varzeano é dividido em cinco séries: A, Sub20, B, C e Veteranos.

A final do Varzeano Série C acontecerá nesta quarta-feira, dia 19. 

A categoria Veteranos terá início no próximo domingo, dia 23. 

Já a Série B está confirmada, com 14 equipes inscritas, e tem início previsto para o mês de outubro.

Em relação as Séries A e Sub20, foi realizada uma reunião nesta terça-feira, dia 18, com representantes das equipes. Durante o encontro, ficou definido que o início da competição ocorrerá após a chegada dos uniformes, ficando aberta a participação às equipes interessadas em disputar o campeonato.

Diante da decisão, a Prefeitura dará continuidade ao processo licitatório para a aquisição dos uniformes. Assim que o procedimento for concluído, será divulgado um novo prazo de inscrição para as equipes interessadas em participar da Série A.

A Prefeitura informa, ainda, que todas as demais providências necessárias para a realização das competições já foram adotadas. As bolas destinadas às equipes já foram adquiridas, os campos estão preparados e a arbitragem está devidamente contratada, garantindo toda a estrutura necessária para a realização dos campeonatos.

A Prefeitura de Franca ressalta a importância do Campeonato Varzeano para o fortalecimento e a valorização do esporte no município e reafirma seu compromisso com uma gestão responsável e transparente em todas as etapas da competição, inclusive no processo de aquisição dos uniformes que serão fornecidos às equipes participantes.

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