Os clubes que disputariam a Série A do Campeonato Varzeano de Franca decidiram não participar da competição em 2026. A decisão foi comunicada pelas próprias equipes na noite desta terça-feira, 18, após uma reunião com dirigentes, representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal, em meio à falta de definição sobre calendário, campos e uniformes.

Apesar da posição dos clubes, a Prefeitura de Franca informou que o Campeonato Varzeano Série A e Sub20 terão início após a chegada dos uniformes, cuja aquisição ainda está em processo de licitação. Segundo o município, será aberto novo prazo de inscrições para a Série A após a conclusão da compra. A Prefeitura afirma que os campos estão preparados, as bolas já foram adquiridas e a arbitragem está contratada.

Clubes apontam falta de organização

O Miramontes, por meio das redes sociais, afirmou que a situação chegou a um ponto considerado de “total desrespeito” com as equipes que participariam do campeonato.