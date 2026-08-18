A Polícia Civil de Ituverava cumpriu, nesta terça-feira, 18, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um casal investigado pela produção e comercialização irregular de produtos derivados de cannabis. As medidas foram cumpridas durante uma investigação iniciada após uma apreensão anterior na residência dos suspeitos.

Cultivo acima do autorizado

Na ocasião da primeira apreensão, o casal apresentou uma autorização judicial para cultivar uma quantidade limitada de cannabis exclusivamente para a produção de óleo para uso próprio.

Segundo a Polícia Civil, o avanço das investigações apontou que o cultivo existente no imóvel excedia significativamente a quantidade autorizada. Também foram identificados indícios de que os investigados estariam comercializando óleo e outros derivados da planta, atividade para a qual não possuíam autorização legal.