A Polícia Civil de Ituverava cumpriu, nesta terça-feira, 18, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um casal investigado pela produção e comercialização irregular de produtos derivados de cannabis. As medidas foram cumpridas durante uma investigação iniciada após uma apreensão anterior na residência dos suspeitos.
Cultivo acima do autorizado
Na ocasião da primeira apreensão, o casal apresentou uma autorização judicial para cultivar uma quantidade limitada de cannabis exclusivamente para a produção de óleo para uso próprio.
Segundo a Polícia Civil, o avanço das investigações apontou que o cultivo existente no imóvel excedia significativamente a quantidade autorizada. Também foram identificados indícios de que os investigados estariam comercializando óleo e outros derivados da planta, atividade para a qual não possuíam autorização legal.
Durante as buscas realizadas nesta terça-feira, os policiais encontraram um extenso cultivo de plantas com características de Cannabis sativa. Parte das plantas estava dentro da residência, em estufas e estruturas especializadas, enquanto outras eram mantidas no quintal.
Foram apreendidos centenas de vasos com plantas em diferentes estágios de desenvolvimento, além de sementes, substâncias derivadas da cannabis, materiais em processo de secagem, equipamentos eletrônicos e documentos de interesse da investigação.
Serpentes também são apreendidas
Duas serpentes exóticas também foram encontradas no imóvel. De acordo com a Polícia Civil, os animais eram mantidos sem a documentação exigida pelos órgãos competentes.
O casal residia na casa com duas filhas pequenas. Após as diligências, o imóvel foi interditado, conforme as providências adotadas no local.
Os investigados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis. Todo o material apreendido será submetido à perícia.
A investigação continua para esclarecer a origem dos produtos, a possível comercialização dos derivados de cannabis e a participação dos investigados nos crimes apurados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.