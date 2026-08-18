18 de agosto de 2026
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EM FRANCA

Adolescente de 13 anos desaparece após sair para soltar pipa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Desaparecido: Heitor Henrique de Lima, de 13 anos
Desaparecido: Heitor Henrique de Lima, de 13 anos

Um adolescente de 13 anos está desaparecido desde a manhã de sábado, 15, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira, 18, Heitor Henrique de Lima saiu de casa por volta das 8h30, dizendo que iria soltar pipa em uma praça no fim do Jardim Brasilândia, mas não voltou.

Adolescente não retornou

De acordo com o relato do responsável, Ronnie Von Goulart de Oliveira, ele chegou a pedir que o menino não saísse de casa. Mesmo assim, o adolescente foi até o local informado e não retornou.

O responsável contou ainda que entrou em contato com colegas de Heitor na tentativa de descobrir onde o adolescente estava. Os amigos disseram que não o haviam visto.

A família também tomou conhecimento de que Heitor não estaria frequentando a Escola Professora “Angelo Gosuem” desde segunda-feira, 16.

A família pede ajuda da população para localizar o adolescente. Qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo deve ser comunicada às autoridades policiais.

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