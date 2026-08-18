Um adolescente de 13 anos está desaparecido desde a manhã de sábado, 15, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado nesta terça-feira, 18, Heitor Henrique de Lima saiu de casa por volta das 8h30, dizendo que iria soltar pipa em uma praça no fim do Jardim Brasilândia, mas não voltou.

Adolescente não retornou

De acordo com o relato do responsável, Ronnie Von Goulart de Oliveira, ele chegou a pedir que o menino não saísse de casa. Mesmo assim, o adolescente foi até o local informado e não retornou.

O responsável contou ainda que entrou em contato com colegas de Heitor na tentativa de descobrir onde o adolescente estava. Os amigos disseram que não o haviam visto.