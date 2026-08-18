A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 18, três projetos. Entre as propostas está a criação do programa “Faixa Azul Franca”, que estabelece diretrizes para futuras faixas preferenciais destinadas a motocicletas, motonetas e ciclomotores.

Também foram aprovados um programa de prevenção ao esquecimento de crianças e animais em veículos e a abertura de R$ 601,3 mil em créditos adicionais para ações sociais, drenagem, segurança e esporte.

Faixa Azul é aprovada por unanimidade

O programa “Faixa Azul Franca” estabelece diretrizes para a implantação de faixas preferenciais destinadas a motocicletas, motonetas e ciclomotores nas principais avenidas do município. A proposta é de autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro (PSD).