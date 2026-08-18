A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 18, três projetos. Entre as propostas está a criação do programa “Faixa Azul Franca”, que estabelece diretrizes para futuras faixas preferenciais destinadas a motocicletas, motonetas e ciclomotores.
Também foram aprovados um programa de prevenção ao esquecimento de crianças e animais em veículos e a abertura de R$ 601,3 mil em créditos adicionais para ações sociais, drenagem, segurança e esporte.
Faixa Azul é aprovada por unanimidade
O programa “Faixa Azul Franca” estabelece diretrizes para a implantação de faixas preferenciais destinadas a motocicletas, motonetas e ciclomotores nas principais avenidas do município. A proposta é de autoria do vereador Zezinho Cabeleireiro (PSD).
Segundo o texto, os objetivos são ampliar a segurança viária, reduzir acidentes e melhorar a fluidez do trânsito. A eventual implantação dependerá de estudos técnicos de engenharia de tráfego, que deverão considerar o fluxo de motocicletas, os índices de acidentes e as condições das vias. O projeto também prevê campanhas educativas e a adoção gradual do programa pelo Poder Executivo.
Durante a discussão, Zezinho afirmou que o modelo já é utilizado em cidades de grande porte e citou a experiência observada em São Paulo.
Segundo o vereador, motociclistas que antes circulavam entre os carros, buzinando para abrir passagem, chegaram, em algumas situações, a atingir retrovisores de veículos. “Eu já criei o projeto Pé na Faixa para poder ajudar no trânsito de Franca”, lembrou.
Prevenção ao esquecimento de crianças e animais
Também foi aprovado o Programa Municipal de Prevenção ao Esquecimento de Crianças e Animais no Interior de Veículos, que estabelece ações de conscientização sobre os riscos de deixar crianças e animais sem supervisão dentro de automóveis. A proposta é de autoria da vereadora Lindsay Cardoso (PP).
A iniciativa prevê ações de conscientização sobre os riscos à saúde e à vida provocados pela permanência sem supervisão dentro de automóveis. Entre as medidas previstas estão campanhas educativas, distribuição de materiais informativos, divulgação de canais de denúncia e orientações em escolas, creches e serviços de transporte.
O município também poderá estabelecer parcerias com empresas e organizações da sociedade civil para a execução do programa.
Câmara autoriza R$ 601,3 mil em créditos
Também foi aprovada a abertura de até R$ 601.396,13 em créditos adicionais suplementares no Orçamento Municipal de 2026. A proposta é de autoria do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Do total, R$ 181.396,13 serão destinados à aquisição de alimentos e ao serviço de Vigilância Socioassistencial. Outros R$ 220 mil serão aplicados em obras de drenagem na Rua General Carneiro.
A proposta ainda prevê R$ 100 mil para equipamentos da Guarda Civil Municipal e outros R$ 100 mil para a implantação de academias ao ar livre.
Os recursos são provenientes de transferências estaduais, saldos e rendimentos bancários, além de uma contrapartida municipal de R$ 20 mil.
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