A Polícia Militar prendeu, no domingo, 16, um lutador de jiu-jitsu acusado de estuprar a própria enteada, de 12 anos, no bairro Melo, em Barretos, a 142 km de Franca. Segundo a corporação, o homem fugiu do imóvel após o crime e foi localizado nas proximidades da rodovia Assis Chateaubriand.
A PM foi acionada pela mãe da adolescente, que informou aos policiais que a filha havia sido vítima de estupro. Segundo o relato, o homem teria fugido do local pulando o muro da residência.
Ao chegarem ao endereço, uma policial conversou com a vítima, que relatou como o crime teria acontecido. Na sequência, os policiais fizeram um cerco na região para tentar localizar o suspeito.
O homem foi encontrado próximo à rodovia Assis Chateaubriand, no sentido São José do Rio Preto. Durante a abordagem, segundo a PM, ele resistiu à prisão, mas foi detido.
Suspeito teria usado medicamento
O lutador foi levado ao Plantão Policial de Barretos, onde a ocorrência foi apresentada. Aos policiais, segundo a PM, ele informou que utilizava o medicamento zolpidem para dopar a adolescente e cometer os abusos.
Natural de Rondônia, o homem foi preso em flagrante. O caso foi encaminhado para investigação.
Na segunda-feira, 17, ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A investigação está sob responsabilidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Barretos.
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