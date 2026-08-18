A Polícia Militar prendeu, no domingo, 16, um lutador de jiu-jitsu acusado de estuprar a própria enteada, de 12 anos, no bairro Melo, em Barretos, a 142 km de Franca. Segundo a corporação, o homem fugiu do imóvel após o crime e foi localizado nas proximidades da rodovia Assis Chateaubriand.

A PM foi acionada pela mãe da adolescente, que informou aos policiais que a filha havia sido vítima de estupro. Segundo o relato, o homem teria fugido do local pulando o muro da residência.

Ao chegarem ao endereço, uma policial conversou com a vítima, que relatou como o crime teria acontecido. Na sequência, os policiais fizeram um cerco na região para tentar localizar o suspeito.