A Secretaria de Ação Social realiza neste sábado, 22, a Ação Comunitária “Comunidade Viva”, voltada aos moradores da Região Oeste de Franca. O evento acontece das 9h às 13h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na avenida Professor Cláudio Junqueira, 330, no Jardim Zelinda, com serviços públicos, atividades de saúde, oficinas, ações de cidadania, cultura, lazer e meio ambiente. A participação é gratuita.
Durante a manhã, os moradores poderão buscar orientações sobre o Cadastro Único, atendimento relacionado ao “Emprega Franca” e orientações sociojurídicas, com participação do Centro Jurídico Social da Unesp.
Na área da saúde, serão oferecidas aferição de pressão arterial, teste de glicemia, ações voltadas à saúde da mulher e orientações de primeiros socorros para situações de engasgo e parada cardiorrespiratória. A programação também terá participação da Estratégia Fitness da UBS Santa Clara.
Oficinas e atividades para diferentes idades
A programação reúne ainda oficinas e atividades educativas. Entre as propostas estão ações sobre História da Humanidade, masculinidades e prevenção ao uso abusivo de telas.
Na área de lazer, convivência e cultura, haverá workshop de dança com Vinícius Santiago, apresentação cultural do Grupo Cangoma e oficina intergeracional com jogos e brincadeiras para diferentes faixas etárias.
Também estão previstas oficina de pão, atividade “Plantando Sonhos”, pintura de mandalas e oficina de bonecas.
Reciclagem e combate à dengue
As ações de cidadania e meio ambiente incluem, das 9h30 às 11h, a troca de materiais recicláveis por alimentos. O evento também terá uma campanha educativa de combate à dengue.
Segundo o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, a iniciativa busca aproximar os moradores da Região Oeste da rede de serviços públicos disponível na região e, ao mesmo tempo, estimular atividades de convivência, educação, saúde, cultura e participação comunitária.
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