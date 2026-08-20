A Secretaria de Ação Social realiza neste sábado, 22, a Ação Comunitária “Comunidade Viva”, voltada aos moradores da Região Oeste de Franca. O evento acontece das 9h às 13h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na avenida Professor Cláudio Junqueira, 330, no Jardim Zelinda, com serviços públicos, atividades de saúde, oficinas, ações de cidadania, cultura, lazer e meio ambiente. A participação é gratuita.

Durante a manhã, os moradores poderão buscar orientações sobre o Cadastro Único, atendimento relacionado ao “Emprega Franca” e orientações sociojurídicas, com participação do Centro Jurídico Social da Unesp.

Na área da saúde, serão oferecidas aferição de pressão arterial, teste de glicemia, ações voltadas à saúde da mulher e orientações de primeiros socorros para situações de engasgo e parada cardiorrespiratória. A programação também terá participação da Estratégia Fitness da UBS Santa Clara.

Oficinas e atividades para diferentes idades