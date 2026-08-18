Uma jovem de 25 anos foi presa pela Polícia Militar com 248 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, durante uma abordagem em Guaíra, a 110 km de Franca, no fim da tarde desta segunda-feira, 17. Segundo a polícia, a carga apreendida é avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

A mulher, natural do Paraná, estava em um Hyundai HB20 alugado e informou aos policiais que seguia para Minas Gerais. A abordagem ocorreu por volta das 15h30.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de 90 perfumes importados, 11 relógios inteligentes da Apple e um iPhone 16. As ampolas de tirzepatida estavam escondidas em duas bolsas, em fundos e bolsos falsos.