Uma jovem de 25 anos foi presa pela Polícia Militar com 248 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento, durante uma abordagem em Guaíra, a 110 km de Franca, no fim da tarde desta segunda-feira, 17. Segundo a polícia, a carga apreendida é avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.
A mulher, natural do Paraná, estava em um Hyundai HB20 alugado e informou aos policiais que seguia para Minas Gerais. A abordagem ocorreu por volta das 15h30.
Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de 90 perfumes importados, 11 relógios inteligentes da Apple e um iPhone 16. As ampolas de tirzepatida estavam escondidas em duas bolsas, em fundos e bolsos falsos.
Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado durante a vistoria realizada na presença da condutora. Além dos medicamentos, os demais produtos também foram apreendidos.
Ocorrência na Polícia Federal
A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal, em Ribeirão Preto, onde foi registrado um boletim por descaminho e importação ilegal de medicamentos.
A jovem permaneceu presa em Guaíra. O veículo e todos os produtos apreendidos ficaram sob responsabilidade das autoridades.
A tirzepatida é um medicamento de uso controlado, cuja comercialização e importação estão sujeitas às regras sanitárias e regulatórias brasileiras.
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