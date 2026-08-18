Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro e, na sequência, por um caminhão no início da noite dessa segunda-feira, 17, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP). O acidente aconteceu por volta das 18h45, na altura do km 399.

Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um Fiat Uno, que seguia pela faixa 1 de rolamento.

Com o impacto, o pedestre foi arremessado para a faixa 2. O motorista do carro perdeu o controle da direção e parou no canteiro central.