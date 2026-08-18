Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro e, na sequência, por um caminhão no início da noite dessa segunda-feira, 17, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP). O acidente aconteceu por volta das 18h45, na altura do km 399.
Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um Fiat Uno, que seguia pela faixa 1 de rolamento.
Com o impacto, o pedestre foi arremessado para a faixa 2. O motorista do carro perdeu o controle da direção e parou no canteiro central.
Na sequência, um caminhão Mercedes-Benz Accelo, que trafegava pela faixa 2, atingiu o pedestre, que estava sobre a pista. O veículo parou no acostamento.
Atendimento
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram mobilizadas para atender à ocorrência.
A Polícia Técnica também esteve no local para realizar a perícia. O corpo foi removido por uma funerária.
O caminhão foi liberado e seguiu viagem. Já o Fiat Uno precisou ser removido.
O acostamento permaneceu interditado por aproximadamente quatro horas. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 22h30.
No momento do acidente, o tempo era bom.
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