19 de agosto de 2026
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NA ANHANGUERA

Pedestre morre após ser atropelado por carro e caminhão

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Estado do carro após atropelar pedestres na rodovia Anhanguera
Estado do carro após atropelar pedestres na rodovia Anhanguera

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro e, na sequência, por um caminhão no início da noite dessa segunda-feira, 17, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará (SP). O acidente aconteceu por volta das 18h45, na altura do km 399.

Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um Fiat Uno, que seguia pela faixa 1 de rolamento.

Com o impacto, o pedestre foi arremessado para a faixa 2. O motorista do carro perdeu o controle da direção e parou no canteiro central.

Na sequência, um caminhão Mercedes-Benz Accelo, que trafegava pela faixa 2, atingiu o pedestre, que estava sobre a pista. O veículo parou no acostamento.

Atendimento

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram mobilizadas para atender à ocorrência.

A Polícia Técnica também esteve no local para realizar a perícia. O corpo foi removido por uma funerária.

O caminhão foi liberado e seguiu viagem. Já o Fiat Uno precisou ser removido.

O acostamento permaneceu interditado por aproximadamente quatro horas. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 22h30.

No momento do acidente, o tempo era bom.

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