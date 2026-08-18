19 de agosto de 2026
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Homem é autuado após PM Ambiental apreender cobras e cannabis

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Policial militar ambiental com uma das cobras encontradas
Policial militar ambiental com uma das cobras encontradas

Duas cobras exóticas da espécie Corn Snake (Pantherophis guttatus) foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 18, em Ituverava. No imóvel, os policiais também encontraram plantas de Cannabis sativa (maconha), além de vasos, mudas, sementes e equipamentos utilizados para cultivo em ambiente interno.

Cobras apreendidas

A ação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental à Polícia Civil de Ituverava. As duas serpentes estavam acondicionadas em um recipiente plástico.

Segundo a Polícia Ambiental, o responsável não apresentou nota fiscal nem autorização do órgão ambiental competente para manter os animais.

A espécie Corn Snake não está incluída na lista de espécies isentas de controle do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Por esse motivo, o proprietário foi autuado administrativamente por introduzir animal exótico no território paulista sem licença ou parecer técnico oficial favorável. A multa aplicada foi de R$ 2,4 mil.

As cobras foram apreendidas e serão encaminhadas ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Ribeirão Preto.

Cannabis e investigação

Durante as buscas, também foram localizadas plantas de Cannabis sativa, além de vasos, mudas, sementes e equipamentos utilizados para o cultivo em ambiente interno.

Além da autuação administrativa, a Polícia Ambiental informou que o responsável também incorreu em crime previsto no artigo 31 da Lei Federal, que trata da introdução de espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente.

Durante consulta ao sistema da Polícia Militar Ambiental, os agentes verificaram que o homem possui diversas passagens criminais. Não havia, porém, mandado de prisão em aberto contra ele.

A ocorrência foi registrada durante o cumprimento do mandado expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

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