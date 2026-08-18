Duas cobras exóticas da espécie Corn Snake (Pantherophis guttatus) foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 18, em Ituverava. No imóvel, os policiais também encontraram plantas de Cannabis sativa (maconha), além de vasos, mudas, sementes e equipamentos utilizados para cultivo em ambiente interno.

Cobras apreendidas

A ação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental à Polícia Civil de Ituverava. As duas serpentes estavam acondicionadas em um recipiente plástico.

Segundo a Polícia Ambiental, o responsável não apresentou nota fiscal nem autorização do órgão ambiental competente para manter os animais.