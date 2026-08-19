A Prefeitura está na fase final das obras de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Franca, nos bairros Peres Elias/Parque das Esmeraldas e Jardim Palma. As unidades passam por serviços de pintura, acabamentos internos e externos, e preparação das áreas de circulação antes da conclusão.
Peres Elias terá unidade de R$ 1,9 milhão
A UBS do Peres Elias/Parque das Esmeraldas, localizada na avenida Terezinha de Melo, é construída em parceria entre o município e o Governo Federal, com investimento de R$ 1,9 milhão.
Além da pintura e dos ajustes finais, as equipes trabalham no plantio de grama na área externa, no calçamento das áreas de circulação e na instalação de bancos.
A unidade também atenderá moradores dos jardins Bonsucesso, Simões, Quinta do Café, Zelinda e bairros adjacentes.
Jardim Palma recebe últimos serviços
No Jardim Palma, a unidade fica localizada em área institucional entre as ruas Geraldo Borges de Freitas e Romualdo Magalhães Pirro, a obra também está na etapa de conclusão. Os serviços incluem a finalização da pintura, a execução dos abrigos para resíduos sólidos, a instalação da escada de acesso na frente da unidade e o polimento do piso de granilite.
O investimento é de R$ 1,8 milhão, por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
A UBS atenderá moradores dos jardins do Éden, Rivieira, Paulistano, Santa Mônica, Panorama e São Francisco.
Outras UBSs
Além das duas unidades em fase final, a Prefeitura também mantém em andamento a construção da UBS da Vila Santa Terezinha, que integra o programa “Minha Nova UBS”, em parceria com o Governo Federal.
O Jardim Santa Bárbara também será contemplado com uma unidade de saúde. No local, a obra está na etapa de preparação da área.
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