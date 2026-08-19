A Prefeitura está na fase final das obras de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Franca, nos bairros Peres Elias/Parque das Esmeraldas e Jardim Palma. As unidades passam por serviços de pintura, acabamentos internos e externos, e preparação das áreas de circulação antes da conclusão.

Peres Elias terá unidade de R$ 1,9 milhão

A UBS do Peres Elias/Parque das Esmeraldas, localizada na avenida Terezinha de Melo, é construída em parceria entre o município e o Governo Federal, com investimento de R$ 1,9 milhão.

Além da pintura e dos ajustes finais, as equipes trabalham no plantio de grama na área externa, no calçamento das áreas de circulação e na instalação de bancos.