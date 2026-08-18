Uma briga envolvendo alunos da Escola Estadual “Mário D’Elia”, a Polícia Militar e um adulto foi registrada na tarde desta terça-feira, 18, na porta da unidade, em Franca. O conflito teria começado dentro da escola após uma troca de ofensas entre dois estudantes e continuou do lado de fora.

Segundo a denúncia, a direção teria sido informada de que a discussão poderia tomar maiores proporções, mas os alunos deixaram a unidade. Um vídeo enviado ao Portal GCN mostra a presença de uma viatura da Polícia Militar e a tentativa dos policiais de conter a briga com spray de pimenta.

Adulto aparece nas imagens

Entre os envolvidos no confronto, um homem adulto aparece nas gravações segurando um objeto semelhante a uma arma de choque. Segundo uma testemunha, o equipamento teria sido utilizado contra estudantes.