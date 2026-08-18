Um homem que seria padrasto de uma aluna de 10 anos foi até uma escola de informática na região central de Franca, na noite de segunda-feira, 17, para buscar a criança e, segundo boletim de ocorrência, aparentava estar embriagado. O caso ocorreu por volta das 20h40, na rua General Osório. Conforme o registro, ele puxou o braço da menina para colocá-la em uma motocicleta e, após deixar o local, retornou e passou a ameaçar a segurança da escola.

Segundo o relato registrado pelo coordenador da instituição, o homem chegou ao estabelecimento em uma Honda CG 125 Titan para buscar a menina. O documento aponta que ele aparentava estar embriagado e teria adotado uma postura grosseira, puxando o braço da criança “de uma maneira fora do normal” para que ela subisse na motocicleta.

Após deixar a escola com a menina, o homem teria retornado poucos minutos depois e passado a xingar a diretora. Ainda conforme o boletim, ele estaria “tão fora de si” que a criança teria ficado em situação de risco durante o trajeto, quase caindo da motocicleta.

Criança é retirada da motocicleta