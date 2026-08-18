19 de agosto de 2026
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EM FRANCA

Homem aparenta estar bêbado e ameaça escola ao buscar menina

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem batendo na porta da escola com seu capacete na rua General Osório, em Franca
Homem batendo na porta da escola com seu capacete na rua General Osório, em Franca

Um homem que seria padrasto de uma aluna de 10 anos foi até uma escola de informática na região central de Franca, na noite de segunda-feira, 17, para buscar a criança e, segundo boletim de ocorrência, aparentava estar embriagado. O caso ocorreu por volta das 20h40, na rua General Osório. Conforme o registro, ele puxou o braço da menina para colocá-la em uma motocicleta e, após deixar o local, retornou e passou a ameaçar a segurança da escola.

Segundo o relato registrado pelo coordenador da instituição, o homem chegou ao estabelecimento em uma Honda CG 125 Titan para buscar a menina. O documento aponta que ele aparentava estar embriagado e teria adotado uma postura grosseira, puxando o braço da criança “de uma maneira fora do normal” para que ela subisse na motocicleta.

Após deixar a escola com a menina, o homem teria retornado poucos minutos depois e passado a xingar a diretora. Ainda conforme o boletim, ele estaria “tão fora de si” que a criança teria ficado em situação de risco durante o trajeto, quase caindo da motocicleta.

Criança é retirada da motocicleta

Uma mulher que estava próxima teria conseguido retirar a menina da motocicleta. A criança foi levada para dentro da escola, enquanto os funcionários fecharam o portão e deixaram o homem do lado de fora.

Os funcionários entraram em contato com a mãe da menina para que ela fosse buscá-la. Segundo o relato, o homem deixou o local, mas retornou posteriormente.

Do lado de fora da escola, ele teria voltado a gritar e, em seguida, chutado a grade que protege a porta de blindex. Ainda conforme o boletim, o homem retirou o capacete e bateu o objeto diversas vezes contra a estrutura.

Depois, ele deixou o local “quase cambaleando”, segundo o relato apresentado à Polícia Civil.

Polícia Militar foi acionada

A Polícia Militar foi chamada e esteve na escola. Os policiais orientaram os funcionários a registrar um boletim de ocorrência.

Enquanto a equipe estava no local, a mãe da menina e o avô chegaram à escola para buscá-la.

O coordenador informou que procurou a Central de Polícia Judiciária na manhã desta terça-feira, 18, para registrar a ocorrência e resguardar a instituição, diante do temor de que o homem volte ao estabelecimento.

A escola informou ainda que possui imagens das câmeras de segurança que registraram a movimentação do homem no local.

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