Um homem que seria padrasto de uma aluna de 10 anos foi até uma escola de informática na região central de Franca, na noite de segunda-feira, 17, para buscar a criança e, segundo boletim de ocorrência, aparentava estar embriagado. O caso ocorreu por volta das 20h40, na rua General Osório. Conforme o registro, ele puxou o braço da menina para colocá-la em uma motocicleta e, após deixar o local, retornou e passou a ameaçar a segurança da escola.
Segundo o relato registrado pelo coordenador da instituição, o homem chegou ao estabelecimento em uma Honda CG 125 Titan para buscar a menina. O documento aponta que ele aparentava estar embriagado e teria adotado uma postura grosseira, puxando o braço da criança “de uma maneira fora do normal” para que ela subisse na motocicleta.
Após deixar a escola com a menina, o homem teria retornado poucos minutos depois e passado a xingar a diretora. Ainda conforme o boletim, ele estaria “tão fora de si” que a criança teria ficado em situação de risco durante o trajeto, quase caindo da motocicleta.
Criança é retirada da motocicleta
Uma mulher que estava próxima teria conseguido retirar a menina da motocicleta. A criança foi levada para dentro da escola, enquanto os funcionários fecharam o portão e deixaram o homem do lado de fora.
Os funcionários entraram em contato com a mãe da menina para que ela fosse buscá-la. Segundo o relato, o homem deixou o local, mas retornou posteriormente.
Do lado de fora da escola, ele teria voltado a gritar e, em seguida, chutado a grade que protege a porta de blindex. Ainda conforme o boletim, o homem retirou o capacete e bateu o objeto diversas vezes contra a estrutura.
Depois, ele deixou o local “quase cambaleando”, segundo o relato apresentado à Polícia Civil.
Polícia Militar foi acionada
A Polícia Militar foi chamada e esteve na escola. Os policiais orientaram os funcionários a registrar um boletim de ocorrência.
Enquanto a equipe estava no local, a mãe da menina e o avô chegaram à escola para buscá-la.
O coordenador informou que procurou a Central de Polícia Judiciária na manhã desta terça-feira, 18, para registrar a ocorrência e resguardar a instituição, diante do temor de que o homem volte ao estabelecimento.
A escola informou ainda que possui imagens das câmeras de segurança que registraram a movimentação do homem no local.
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