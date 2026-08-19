As principais avenidas e pontos de grande circulação de Franca começaram a receber bandeiras e materiais de propaganda eleitoral com o início oficial da campanha para as eleições de 2026. A autorização para a divulgação nas ruas passou a valer no último domingo, 16, e segue até a véspera da votação, marcada para 4 de outubro.

Apesar de permitida, a propaganda em vias públicas deve obedecer a uma série de regras estabelecidas pela legislação eleitoral.

Segundo o chefe dos Cartórios Eleitorais de Franca, Marcelo Queiroz, o uso de bandeiras é autorizado desde que não prejudique a circulação de pedestres.