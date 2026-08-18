Tales Eduardo dos Reis Silva, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 12, retornou para casa nesta terça-feira, 18, em São Tomás de Aquino (MG). Segundo informações repassadas por familiares, ele está bem e não apresenta ferimentos.

Tales havia deixado a residência onde mora com a mãe por volta do meio-dia, sem informar para onde iria. Desde então, não havia mantido contato com os familiares.

Homem estava em Franca

De acordo com a família, Tales informou que permaneceu em Franca durante os cinco dias em que esteve desaparecido, na casa de amigos. Ele não detalhou o que aconteceu durante o período nem informou o motivo de ter deixado a residência.