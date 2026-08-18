Tales Eduardo dos Reis Silva, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 12, retornou para casa nesta terça-feira, 18, em São Tomás de Aquino (MG). Segundo informações repassadas por familiares, ele está bem e não apresenta ferimentos.
Tales havia deixado a residência onde mora com a mãe por volta do meio-dia, sem informar para onde iria. Desde então, não havia mantido contato com os familiares.
Homem estava em Franca
De acordo com a família, Tales informou que permaneceu em Franca durante os cinco dias em que esteve desaparecido, na casa de amigos. Ele não detalhou o que aconteceu durante o período nem informou o motivo de ter deixado a residência.
Ainda segundo o relato, Tales decidiu retornar para casa nesta terça-feira e chegou por conta própria.
O desaparecimento havia sido registrado na noite da última sexta-feira, 14, no Plantão da Delegacia Seccional de Franca. A mãe também havia comunicado o caso às autoridades policiais de Minas Gerais.
Motocicleta chegou a ser registrada por câmeras
Antes do retorno, imagens de câmeras de monitoramento instaladas na entrada de São Tomás de Aquino haviam registrado Tales conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 125K, preta, enquanto ingressava em uma rodovia no sentido do Estado de São Paulo.
O veículo pertence a Tales e havia sido relacionado ao desaparecimento no boletim de ocorrência.
Com o retorno para casa, a família informou que ele está em segurança e sem ferimentos.
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