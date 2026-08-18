Entrada principal fechada, escada com irregularidades, fios expostos no corredor dos gabinetes, paredes com infiltração ou sem pintura e goteiras no hall de entrada. Pode até parecer “chover no molhado” voltar aos problemas estruturais e de acabamento deixados pela reforma inacabada da Câmara Municipal de Franca. Mas, mesmo em marcha lenta, o processo avança para a abertura de uma nova licitação que deve, enfim, concluir a revitalização da Casa de Leis. A previsão é de que a obra seja iniciada até o começo de 2027.

A “boa notícia” para a presidência é que a reforma da calçada que cerca o prédio deve ser concluída nos próximos dias. O serviço não tem relação com a revitalização prevista para a parte interna da Câmara. A recuperação do passeio está sendo feita por meio de uma parceria entre o Legislativo e o Executivo, com equipes da Prefeitura executando o trabalho — pago pela própria Câmara.

Do projeto à licitação

Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, o presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), explicou o caminho para destravar a reforma da Casa. Segundo ele, após assumir a presidência, em janeiro deste ano, contratou um estudo técnico da Caixa Econômica Federal para apontar o que foi executado e o que deixou de ser feito pela empresa responsável pelo projeto original de revitalização do prédio do Legislativo. “A Caixa Econômica Federal, que presta esse serviço, fez um estudo preliminar para fazer o termo de referência, ou seja, o termo para licitar o projeto.”