Motoristas da região administrativa de Franca deverão encontrar, nos próximos meses, uma fiscalização mais moderna e padronizada da Lei Seca. O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou uma resolução que altera os procedimentos adotados nas abordagens, criando uma etapa inicial de triagem para identificar indícios de consumo de álcool e regulamentando o uso de equipamentos capazes de detectar outras substâncias psicoativas.

As mudanças não criam novas infrações nem alteram as punições previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). O objetivo é atualizar e uniformizar os métodos utilizados pelos agentes de trânsito em todo o país.

Na região administrativa de Franca, dados do Infosiga 3.0 apontam que 75 motoristas foram autuados por dirigir sob influência de álcool entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de julho de 2026. Do total, 59 eram condutores de automóveis, 15 de motocicletas e um de caminhão.

Maioria das autuações ocorre à noite e nos fins de semana