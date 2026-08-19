O adolescente de 16 anos apreendido após a morte de Vitor Henrique Souza Santos, de 23 anos, durante uma discussão em Restinga, foi colocado em liberdade assistida após ser apresentado ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude de Franca.

A decisão foi tomada após o jovem ser ouvido pelo juiz José Rodrigues Arimatéa, na terça-feira (18). O caso aconteceu no último domingo (16), em uma residência na rua Marcelo Alves Valério, em Restinga.

Segundo o advogado Ricardo Rocha, que representa o adolescente, há elementos que indicam legítima defesa.