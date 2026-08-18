A Justiça de Franca aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo contra Sônia Aparecida Dias Ávila, de 69 anos, acusada de injúria racial contra uma funcionária da fiscalização da Área Azul. Com a decisão, a idosa passa oficialmente à condição de ré no processo criminal.

A decisão foi proferida pelo juiz Ewerton Meirelis Gonçalves, da 2ª Vara Criminal de Franca, no último dia 5 de agosto.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Franca atende aos requisitos legais e que há indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal.