Uma idosa de 69 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro de Franca, após ser acusada de praticar racismo contra uma agente da Área Azul, de 28 anos.

A suspeita se recusou a pagar o estacionamento e, durante um desentendimento com a funcionária, fez ofensas de cunho racista.

A discussão teve início após a idosa se negar a efetuar o pagamento do estacionamento. Durante o conflito, ela teria dirigido à agente a frase: "Tinha que ser preta mesmo".

Prisão em flagrante