Uma idosa de 69 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro de Franca, após ser acusada de praticar racismo contra uma agente da Área Azul, de 28 anos.
A suspeita se recusou a pagar o estacionamento e, durante um desentendimento com a funcionária, fez ofensas de cunho racista.
A discussão teve início após a idosa se negar a efetuar o pagamento do estacionamento. Durante o conflito, ela teria dirigido à agente a frase: "Tinha que ser preta mesmo".
Prisão em flagrante
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde realizou a prisão da suspeita em flagrante. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado.
A idosa permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
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