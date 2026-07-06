06 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INADMISSÍVEL

Idosa é presa por racismo contra agente da Área Azul em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Ariane Jud/GCN
Mulher vítima de injúria racial chega à CPJ de Franca
Mulher vítima de injúria racial chega à CPJ de Franca

Uma idosa de 69 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro de Franca, após ser acusada de praticar racismo contra uma agente da Área Azul, de 28 anos.

A suspeita se recusou a pagar o estacionamento e, durante um desentendimento com a funcionária, fez ofensas de cunho racista.

A discussão teve início após a idosa se negar a efetuar o pagamento do estacionamento. Durante o conflito, ela teria dirigido à agente a frase: "Tinha que ser preta mesmo".

Prisão em flagrante

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde realizou a prisão da suspeita em flagrante. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado.

A idosa permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários