Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos, será velado e sepultado na tarde desta segunda-feira, 17, em Morro Agudo, a 84 quilômetros de Franca. Segundo o tio, Francisco Eduardo, o menino sofreu uma parada cardíaca.
Nas redes sociais, colegas de Luiz Fernando se despediram e desejaram seus sentimentos para a família enlutada. Dentre os comentários na publicação da Emef "Carlos Alberto Angelo", o comentário de Keila Cristina de Brito relatou que o menino já estaria passando mal momentos antes do acontecido. O familiar, Francisco, confirmou que o menor teria nascido com problema no coração.
“Ele já nasceu com problema no coração. Um menino muito alegre, não tinha tristeza com ele“, relatou.
O irmão de Luiz Fernando, William Silva, também publicou um texto nas redes sociais se despedindo. Ele questionou a partida do caçula e disse que, se pudesse, trocaria de lugar com ele.
“Nunca imaginei que chegaria esse dia. Dói no meu peito saber que você teve que ir, dói saber que nunca mais escutarei sua voz, dói saber que não vou mais poder te abraçar, falar com você e não ter respostas. Dói saber que o irmão que eu tanto amei e amo se foi“, disse. “O que me resta é aceitar esse cruel destino, porque, se dependesse de mim, eu trocaria a minha vida pela sua“, afirmou.
O velório será realizado desde as 14h desta segunda-feira e deve seguir até as 16h30, no Velório Municipal de Morro Agudo. Na sequência, o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Morro Agudo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.