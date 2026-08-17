Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos, será velado e sepultado na tarde desta segunda-feira, 17, em Morro Agudo, a 84 quilômetros de Franca. Segundo o tio, Francisco Eduardo, o menino sofreu uma parada cardíaca.

Nas redes sociais, colegas de Luiz Fernando se despediram e desejaram seus sentimentos para a família enlutada. Dentre os comentários na publicação da Emef "Carlos Alberto Angelo", o comentário de Keila Cristina de Brito relatou que o menino já estaria passando mal momentos antes do acontecido. O familiar, Francisco, confirmou que o menor teria nascido com problema no coração.

“Ele já nasceu com problema no coração. Um menino muito alegre, não tinha tristeza com ele“, relatou.