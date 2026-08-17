17 de agosto de 2026
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LUTO

Adolescente de 15 anos morre e escola suspende aulas nesta 2ª

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos
Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos

A morte de Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos, comoveu moradores de Morro Agudo, a 84 quilômetros de Franca, neste domingo, 16. O adolescente era aluno do 8º ano A da Emef "Professor Carlos Alberto Ângelo" e recebeu homenagens da Prefeitura e da comunidade escolar.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Morro Agudo lamentou o falecimento do estudante e destacou sua ligação com a rede municipal de ensino.

“Luiz Fernando fazia parte da comunidade escolar municipal e era querido por colegas, professores e por todos que conviviam com ele”, informou o comunicado.

Segundo informações divulgadas, o adolescente enfrentava problemas cardíacos. A causa da morte, porém, não foi oficialmente informada pela família ou pelas autoridades.

Aulas foram suspensas

Em respeito à família, aos amigos e à comunidade escolar, as aulas da Emef "Professor Carlos Alberto Ângelo" foram suspensas nesta segunda-feira, 17.

A escola também divulgou uma nota de pesar manifestando solidariedade aos familiares e amigos de Luiz Fernando.

“Neste momento de dor, nos unimos à sua família, amigos, colegas e a toda a comunidade escolar, expressando nossos mais sinceros sentimentos e nossa solidariedade. Que Deus conforte o coração de todos que sofrem com esta perda”, afirmou a instituição.

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