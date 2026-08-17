A morte de Luiz Fernando da Cruz Mesquita, de 15 anos, comoveu moradores de Morro Agudo, a 84 quilômetros de Franca, neste domingo, 16. O adolescente era aluno do 8º ano A da Emef "Professor Carlos Alberto Ângelo" e recebeu homenagens da Prefeitura e da comunidade escolar.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Morro Agudo lamentou o falecimento do estudante e destacou sua ligação com a rede municipal de ensino.

“Luiz Fernando fazia parte da comunidade escolar municipal e era querido por colegas, professores e por todos que conviviam com ele”, informou o comunicado.