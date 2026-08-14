A estátua Mãe Francana, um dos símbolos afetivos mais conhecidos de Franca, voltou a ser alvo de vandalismo. Desta vez, criminosos arrancaram e levaram a cabeça da criança que está no colo da mãe, provocando novos danos ao monumento instalado na região central da cidade.
A obra, confeccionada em bronze, está localizada no cruzamento das ruas Estevão Leão Bourroul e Simão Caleiro e integra a paisagem urbana de Franca há cerca de 70 anos. O conjunto representa o amor materno, o cuidado e a proteção aos filhos, sendo considerado por muitos moradores um importante patrimônio histórico e afetivo do município.
O novo ataque aumenta a preocupação com a preservação de monumentos públicos e reforça a sensação de indignação entre moradores que acompanham a deterioração da peça ao longo dos anos.
Monumento já foi alvo de outros ataques
Esta não é a primeira vez que a Mãe Francana sofre com a ação de vândalos e ladrões.
Em março deste ano, criminosos danificaram os braços da figura principal da estátua. Em outras ocorrências registradas anteriormente, foram levados as mãos da mãe, o pé direito e a mão direita do bebê, além da placa de identificação do monumento.
A sequência de ataques tem causado revolta entre moradores, que veem a obra como parte da memória afetiva e da identidade cultural de Franca.
Outros monumentos também foram atacados
A ação contra a Mãe Francana não é um caso isolado. Outro monumento tradicional da cidade, a estátua "O Menino Tirando o Estrepe", localizada na Praça Sabino Loureiro, no bairro da Estação, também já foi alvo de furtos e atos de vandalismo.
Os ataques recorrentes a obras públicas reacendem o debate sobre a necessidade de reforço na preservação e na proteção do patrimônio histórico e cultural do município.
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