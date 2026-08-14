A estátua Mãe Francana, um dos símbolos afetivos mais conhecidos de Franca, voltou a ser alvo de vandalismo. Desta vez, criminosos arrancaram e levaram a cabeça da criança que está no colo da mãe, provocando novos danos ao monumento instalado na região central da cidade.

A obra, confeccionada em bronze, está localizada no cruzamento das ruas Estevão Leão Bourroul e Simão Caleiro e integra a paisagem urbana de Franca há cerca de 70 anos. O conjunto representa o amor materno, o cuidado e a proteção aos filhos, sendo considerado por muitos moradores um importante patrimônio histórico e afetivo do município.

O novo ataque aumenta a preocupação com a preservação de monumentos públicos e reforça a sensação de indignação entre moradores que acompanham a deterioração da peça ao longo dos anos.

Monumento já foi alvo de outros ataques