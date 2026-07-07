Na manhã desta terça-feira (7), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Franca recuperou uma estátua histórica que havia sido retirada da Praça Sabino Loureiro, localizada na região da Estação.

A obra, conhecida como “O Menino Tirando o Espinho”, foi instalada entre as décadas de 1950 e 1960 e é uma reprodução inspirada na famosa escultura romana “Lo Spinario”, que representa um menino retirando um espinho do pé.

Segundo informações, a estátua já havia sido alvo de uma ação criminosa anteriormente. Em março deste ano, os braços e o pés da peça teriam sido retirados, e agora a obra voltou a ser alvo de vandalismo. A escultura, confeccionada em cobre, pesa aproximadamente entre 40 e 50 quilos.