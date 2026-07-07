Na manhã desta terça-feira (7), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Franca recuperou uma estátua histórica que havia sido retirada da Praça Sabino Loureiro, localizada na região da Estação.
A obra, conhecida como “O Menino Tirando o Espinho”, foi instalada entre as décadas de 1950 e 1960 e é uma reprodução inspirada na famosa escultura romana “Lo Spinario”, que representa um menino retirando um espinho do pé.
Segundo informações, a estátua já havia sido alvo de uma ação criminosa anteriormente. Em março deste ano, os braços e o pés da peça teriam sido retirados, e agora a obra voltou a ser alvo de vandalismo. A escultura, confeccionada em cobre, pesa aproximadamente entre 40 e 50 quilos.
A denúncia chegou à GCM após moradores informarem que a estátua estava caída em uma rua, coberta por um tecido. De acordo com relatos, um indivíduo teria sido visto transportando a peça em uma carriola. Ao perceber que estava sendo observado por pessoas que passavam pelo local, o suspeito teria retirado a roda do carrinho e abandonado a estátua na região da Rua General Carneiro, fugindo em seguida.
Ainda conforme as informações iniciais, o suspeito teria agido sozinho e conseguiu retirar a estrutura do local após serrar parte da peça. A facilidade no transporte chamou a atenção, já que, apesar do peso, a estátua pôde ser levada com o auxílio da carriola.
A GCM realizou a recuperação do patrimônio público e deverá encaminhar o caso para investigação, buscando identificar o responsável pela tentativa de furto e pelos danos causados à obra, que possui valor histórico e cultural para Franca.
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