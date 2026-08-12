Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 12, deixou dois veículos bastante danificados na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro Santo Agostinho, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, o pintor Felipe Augusto Maciel, de 18 anos, seguia pela avenida em um Fiat Uno quando uma Palio Weekend teria avançado na rotatória da Alonso y Alonso com a avenida Alagoas e provocado a colisão.
O impacto foi forte. Felipe contou que não conseguiu evitar a batida. “Eu estava na Alonso y Alonso. Aí o cara, acho que não chegou a me ver, ou não sei o que ele fez. Ele atravessou e eu bati na lateral. No momento da colisão foi forte o impacto.”
Apesar do susto, o jovem não sofreu ferimentos graves. Ele contou que apenas bateu o nariz no volante e teve um sangramento.
“Graças a Deus, não. Só o nariz sangrando. O nariz bateu no volante.”
Aos 18 anos, Felipe também contou que foi a primeira vez que se envolveu em um acidente de trânsito em Franca. “Apesar do susto, agora ficam só os danos materiais. Graças a Deus, só isso aí.”
Aos bombeiros, o motorista do Palio Weekend relatou que estava fazendo a travessia do cruzamento quando ocorrreu o acidente.
Equipes foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento. A Polícia Militar também foi chamada e registrou a ocorrência.
Apesar da força da colisão e dos danos significativos nos dois veículos, ninguém ficou gravemente ferido. Os dois carros não possuem seguro.
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