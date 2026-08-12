12 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COLISÃO

Acidente deixa dois carros destruídos na avenida Ismael Alonso

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Veículos danificados após o acidente
Veículos danificados após o acidente

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 12, deixou dois veículos bastante danificados na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro Santo Agostinho, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, um Fiat Uno conduzido por um jovem de 18 anos seguia pela avenida quando uma Palio Weekend teria avançado no cruzamento e provocado a colisão.

Com a força do impacto, os dois veículos ficaram com danos significativos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento.

Apesar da violência da batida e dos estragos nos veículos, ninguém ficou ferido.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários