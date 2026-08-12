Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 12, deixou dois veículos bastante danificados na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro Santo Agostinho, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, um Fiat Uno conduzido por um jovem de 18 anos seguia pela avenida quando uma Palio Weekend teria avançado no cruzamento e provocado a colisão.

Com a força do impacto, os dois veículos ficaram com danos significativos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento.