Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira, 12, deixou dois veículos bastante danificados na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro Santo Agostinho, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o pintor Felipe Augusto Maciel, de 18 anos, seguia pela avenida em um Fiat Uno quando uma Palio Weekend teria avançado na rotatória da Alonso y Alonso com a avenida Alagoas e provocado a colisão.

O impacto foi forte. Felipe contou que não conseguiu evitar a batida. “Eu estava na Alonso y Alonso. Aí o cara, acho que não chegou a me ver, ou não sei o que ele fez. Ele atravessou e eu bati na lateral. No momento da colisão foi forte o impacto.”