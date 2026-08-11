Os quatro jovens envolvidos na gravação de uma falsa situação de emergência dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, foram ouvidos pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira, 11. Com idades entre 18 e 20 anos, eles se apresentaram espontaneamente acompanhados de um advogado e afirmaram que não sabiam que a encenação poderia configurar crime. O caso aconteceu na noite de 5 de agosto.

Investigação

Segundo o delegado Davi Abmael Davi, responsável pela investigação, a Polícia Civil trabalha inicialmente com três linhas relacionadas à conduta: perturbação dos trabalhos realizados na unidade de saúde, anúncio de alarme sobre a existência de um perigo inexistente e uma possível exposição da saúde de outras pessoas.

“Eles se apresentam hoje. Ouvimos todos. Eles justificaram que não tinham o conhecimento de cometer crimes”, disse o delegado.