Os cinco jovens que simularam uma situação de emergência dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, afirmaram que a ação tinha como objetivo conscientizar sobre ansiedade e crises que podem prejudicar a vida das pessoas. Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, o grupo pediu desculpas e se apresentou no fim da tarde desta terça-feira, 11, à Polícia Civil.

Em um vídeo encaminhado pelo advogado Ericsson Virginio, que representa os envolvidos, um dos jovens pediu desculpas pela atitude e afirmou que o grupo não tinha intenção de causar problemas na unidade.

“A gente simplesmente quis fazer uma conscientização. A gente gravou aquele vídeo para conscientizar as pessoas que nos assistem que existe, sim, ansiedade, crises que prejudicam uma vida. Estamos arrependidos”, disse Kayk Guilherme.