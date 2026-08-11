Os cinco jovens que simularam uma situação de emergência dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, afirmaram que a ação tinha como objetivo conscientizar sobre ansiedade e crises que podem prejudicar a vida das pessoas. Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, o grupo pediu desculpas e se apresentou no fim da tarde desta terça-feira, 11, à Polícia Civil.
Em um vídeo encaminhado pelo advogado Ericsson Virginio, que representa os envolvidos, um dos jovens pediu desculpas pela atitude e afirmou que o grupo não tinha intenção de causar problemas na unidade.
“A gente simplesmente quis fazer uma conscientização. A gente gravou aquele vídeo para conscientizar as pessoas que nos assistem que existe, sim, ansiedade, crises que prejudicam uma vida. Estamos arrependidos”, disse Kayk Guilherme.
Os jovens também afirmaram que não imaginavam a proporção que o caso tomaria e alegaram desconhecer as possíveis consequências legais da ação.
“A gente nunca imaginou gerar essa proporção. Não tínhamos conhecimento das leis. Não foi na maldade. A gente fez uma coisa espontânea de momento”, continuou o jovem.
Os envolvidos foram identificados como Kayk Guilherme, Bryan Daniel, Michael Nunes, Thayná Ingrid e Safira Carvalho.
Pedido de desculpas
Em outro trecho do vídeo, os jovens pediram desculpas aos funcionários da UPA e às pessoas que aguardavam atendimento no momento da ação.
“Queremos pedir desculpas para os funcionários e para toda população que estava aguardando o atendimento. Foi uma brincadeira de mau gosto, mas não com maldade”, afirmaram.
Os cinco foram ouvidos pela Polícia Civil. Segundo o delegado Davi Abmael Davi, a investigação apura possíveis crimes relacionados à perturbação dos trabalhos na unidade, anúncio de perigo inexistente e eventual exposição da saúde de outras pessoas.
A Secretaria Municipal de Saúde registrou um boletim de ocorrência e repudiou a situação.
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