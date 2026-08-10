10 de agosto de 2026
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DESPEDIDA

Homem que morreu após soco é enterrado em Franca; DIG investiga

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Local onde o corpo foi encontrado, isolado pela Polícia Militar; vítima Adriano da Silva Simão
Local onde o corpo foi encontrado, isolado pela Polícia Militar; vítima Adriano da Silva Simão

O corpo de Adriano da Silva Simão, de 41 anos, que morreu após levar um soco durante uma discussão no Jardim Santa Bárbara, foi sepultado nesta segunda-feira, 10, em Franca. O caso é investigado pelo Setor de Homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

O velório foi realizado das 7h às 13h, na sala 1 do Velório do Aeroporto. Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Santo Agostinho, onde ocorreu o sepultamento.

Investigação

Adriano morreu na noite do último sábado, 8, na rua Maura da Silva Santana. Segundo testemunhas, ele teria discutido com outro homem e levado um soco.

Após ser atingido, Adriano perdeu o equilíbrio, caiu da calçada e morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe constatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou o local, e a Polícia Científica realizou a perícia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.

O caso é investigado pelo Setor de Homicídios da DIG de Franca. A polícia busca esclarecer as circunstâncias da discussão e identificar o responsável pela agressão.

Leia mais: Homem de 41 anos morre após levar um soco na zona sul de Franca

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