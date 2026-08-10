O corpo de Adriano da Silva Simão, de 41 anos, que morreu após levar um soco durante uma discussão no Jardim Santa Bárbara, foi sepultado nesta segunda-feira, 10, em Franca. O caso é investigado pelo Setor de Homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

O velório foi realizado das 7h às 13h, na sala 1 do Velório do Aeroporto. Em seguida, o corpo foi levado para o Cemitério Santo Agostinho, onde ocorreu o sepultamento.

Investigação

Adriano morreu na noite do último sábado, 8, na rua Maura da Silva Santana. Segundo testemunhas, ele teria discutido com outro homem e levado um soco.