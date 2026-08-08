09 de agosto de 2026
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URGENTE

Homem de 41 anos morre após levar um soco na zona sul de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Policiais militares ao lado do corpo de Adriano da Silva Simão, 41
Policiais militares ao lado do corpo de Adriano da Silva Simão, 41

Um homem de 41 anos morreu na noite desta sábado, 8, após levar um soco e cair na rua Maura da Silva Santana, no Jardim Santa Bárbara, zona sul de Franca.

Segundo testemunhas, Adriano da Silva Simão, 41, teria discutido com um homem, quando teria levado um soco.

Adriano teria se desequilibrado na calçada e caiu na rua. Ele caiu de bruços e morreu na hora.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser chamado, mas quando os socorristas chegaram, Adriano já estava sem vida.

O local foi isolado pela Polícia Militar e acionado a Perícia Técnica Científica. A Polícia Civil também foi chamada para o registro da ocorrência.

O corpo de Adriano será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado neste domingo, 9, para velório e sepultamento.

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