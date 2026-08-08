Um homem de 41 anos morreu na noite desta sábado, 8, após levar um soco e cair na rua Maura da Silva Santana, no Jardim Santa Bárbara, zona sul de Franca.

Segundo testemunhas, Adriano da Silva Simão, 41, teria discutido com um homem, quando teria levado um soco.

Adriano teria se desequilibrado na calçada e caiu na rua. Ele caiu de bruços e morreu na hora.