Um erro administrativo da Escola Estadual "Professor Vicente Minicucci", de Franca, pode comprometer a trajetória acadêmica de um dos principais talentos da matemática da região. Medalhista de ouro da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e bolsista do PIC (Programa de Iniciação Científica), mantido pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o estudante Murilo Faustino Fernandes foi impedido de disputar a segunda fase da competição nacional após a unidade de ensino deixar de enviar os cartões-resposta da primeira etapa dentro do prazo previsto pelo regulamento.

Segundo informações da família, Murilo realizou a prova normalmente na data marcada e preencheu o cartão-resposta, que posteriormente foi recuperado na secretaria da própria escola. O problema ocorreu exclusivamente na etapa de envio do documento ao sistema da Obmep, responsabilidade da instituição de ensino.

Um levantamento realizado pela família aponta que a escola frequentada por Murilo foi a única da cidade de Franca a perder o prazo regulamentar para encaminhar os cartões-resposta dos estudantes, deixando todos os seus alunos fora da competição por uma falha burocrática.