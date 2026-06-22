O estudante Murilo Faustino Fernandes, de 14 anos, morador do Jardim Aeroporto II, em Franca, está no Rio de Janeiro participando da cerimônia nacional da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), onde recebe a medalha de ouro conquistada na edição anterior da competição.

A cerimônia acontece até esta terça-feira, 23, no Hotel Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, reunindo estudantes medalhistas de todo o país. A programação contará ainda com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2025, Murilo foi o único estudante de Franca a conquistar medalha de ouro na Obmep, representando a Escola Estadual "Evaristo Fabrício". Atualmente, ele cursa o 8º ano na Escola Estadual "Professor Vicente Minicucci".