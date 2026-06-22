O estudante Murilo Faustino Fernandes, de 14 anos, morador do Jardim Aeroporto II, em Franca, está no Rio de Janeiro participando da cerimônia nacional da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), onde recebe a medalha de ouro conquistada na edição anterior da competição.
A cerimônia acontece até esta terça-feira, 23, no Hotel Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, reunindo estudantes medalhistas de todo o país. A programação contará ainda com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em 2025, Murilo foi o único estudante de Franca a conquistar medalha de ouro na Obmep, representando a Escola Estadual "Evaristo Fabrício". Atualmente, ele cursa o 8º ano na Escola Estadual "Professor Vicente Minicucci".
Essa não foi a primeira conquista nacional do estudante. Em 2024, Murilo já havia recebido medalha de bronze na olimpíada e, posteriormente, passou a integrar o PIC Júnior (Programa de Iniciação Científica Júnior), iniciativa voltada aos medalhistas para aprofundamento dos conhecimentos matemáticos.
Como parte do programa, ele participa de encontros realizados na Uni-Facef, aos sábados, duas vezes por mês. Segundo a família, a preparação no PIC Júnior, aliada às aulas da professora Ana Catarina Bruxelas, aumentou a confiança do estudante para alcançar um resultado ainda maior.
O desempenho também garantiu ao jovem uma experiência marcante: a participação no EHH (Encontro do Hotel de Hilbert), realizado em maio deste ano, em Florianópolis (SC). Promovida pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a imersão científica e cultural reuniu cerca de 160 jovens medalhistas da Obmep de todo o Brasil.
Segundo a família, a conquista representou mais do que uma medalha. "Foi a oportunidade de participar do encontro científico, viajar de avião pela primeira vez e conhecer estudantes de diferentes regiões que compartilham a mesma paixão pela matemática", disse a mãe do estudante, Miriene Fernandes.
Agora, ele também vive a experiência de participar da cerimônia nacional da OBMEP no Rio de Janeiro.
Futuro
Embora ainda não tenha definido qual carreira pretende seguir, Murilo já demonstra interesse pela área de Tecnologia da Informação.
Ao falar sobre o que diria para outros jovens que gostam de matemática, ele deixa uma mensagem simples: “Todos, com dedicação, conseguem seguir seus sonhos”.
Os pais descrevem o momento como uma mistura de orgulho e emoção. “Sempre acreditamos no potencial do Murilo. A paixão dele pela Matemática surgiu ainda nos anos iniciais da Educação Infantil e, desde cedo, percebíamos a facilidade e o encantamento que ele tinha com os números. Acompanhar cada conquista dele tem sido motivo de grande admiração para nós, principalmente por vermos o esforço, a dedicação e a alegria com que ele se entrega a cada desafio”, relataram.
Para a família, o principal fator para os resultados conquistados foi a combinação entre incentivo, confiança e dedicação.
“No PIC Júnior, ele encontrou professores que reconheceram e lapidaram esse talento. E o mais importante: o Murilo abraçou isso com muita dedicação, disciplina e vontade de aprender. A conquista é reflexo do esforço dele”, completou a mãe.
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