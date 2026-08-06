07 de agosto de 2026
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TRANSPORTE COLETIVO

Prazo para transferir créditos do cartão antigo termina dia 17

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Central de Atendimento do Terminal Central de Franca
Central de Atendimento do Terminal Central de Franca

Os usuários do transporte coletivo urbano de Franca que ainda possuem créditos no cartão antigo têm até o próximo dia 17 de agosto para solicitar a transferência do saldo para o Cartão de Transição. A partir do dia 18 de agosto, o cartão antigo perderá a validade e deixará de ser aceito no sistema de transporte coletivo da cidade.

O atendimento para a migração está sendo realizado no Terminal Central de Ônibus "Ayrton Senna", de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No local, o usuário deve preencher um formulário para solicitar a transferência dos créditos. O novo cartão fica disponível para retirada no mesmo terminal dois dias após o pedido.

No caso dos estudantes, além do formulário, é obrigatória a apresentação de uma declaração escolar atualizada para a emissão do novo cartão.

Até o dia 17 de agosto, os passageiros ainda poderão utilizar normalmente o cartão antigo. No entanto, após essa data, ele será desativado e não poderá mais ser utilizado para embarque nos ônibus do transporte coletivo.

A Prefeitura informa que, depois da migração, os créditos transferidos para o Cartão de Transição permanecerão válidos por um ano, podendo ser utilizados até 17 de agosto de 2027.

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