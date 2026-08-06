Os usuários do transporte coletivo urbano de Franca que ainda possuem créditos no cartão antigo têm até o próximo dia 17 de agosto para solicitar a transferência do saldo para o Cartão de Transição. A partir do dia 18 de agosto, o cartão antigo perderá a validade e deixará de ser aceito no sistema de transporte coletivo da cidade.
O atendimento para a migração está sendo realizado no Terminal Central de Ônibus "Ayrton Senna", de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No local, o usuário deve preencher um formulário para solicitar a transferência dos créditos. O novo cartão fica disponível para retirada no mesmo terminal dois dias após o pedido.
No caso dos estudantes, além do formulário, é obrigatória a apresentação de uma declaração escolar atualizada para a emissão do novo cartão.
Até o dia 17 de agosto, os passageiros ainda poderão utilizar normalmente o cartão antigo. No entanto, após essa data, ele será desativado e não poderá mais ser utilizado para embarque nos ônibus do transporte coletivo.
A Prefeitura informa que, depois da migração, os créditos transferidos para o Cartão de Transição permanecerão válidos por um ano, podendo ser utilizados até 17 de agosto de 2027.
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